Музей транспорта Москвы восстановит мозаику с фасада бывшего завода «Москвич»

Мозаичное панно, созданное в 1970–1972 годах, представляет собой выдающийся образец монументального искусства эпохи модернизма. Идея его создания принадлежала Валентину Коломникову, директору завода «Москвич». Работа была выполнена в мастерской Юрия Регентова, заслуженного архитектора РСФСР и лауреата государственных премий. На панно изображен процесс сборки автомобилей, начиная от ГАЗ-А и заканчивая «Москвич-408».

Панно располагалось на фасаде цеха шасси завода «Москвич» на Волгоградском проспекте. Это произведение искусства отражало ключевые этапы производства автомобилей и развитие завода. Аналогов мозаики на транспортную тематику в Москве не существует, что подчеркивает её уникальность и историко-художественную ценность. В пресс-релизе компании отмечается, что мозаика является памятником монументального искусства столицы.

«Мозаика со здания завода «Москвич» — это не просто украшение. Она рассказывает о становлении автомобильной отрасли и сохраняет историю одного из важнейших предприятий города. Её создание стало важным культурным событием своего времени» — сообщили представители Музея Транспорта Москвы.

Особенности мозаичного панно

Четыре мозаичных фриза общей площадью 96 квадратных метров и весом более 7500 килограммов представляют собой впечатляющую инженерную и художественную работу. Каждый элемент мозаики был тщательно проработан, чтобы передать движение, детали сборки автомобилей и атмосферу производственного процесса.

В композиции панно были использованы яркие цветовые решения, характерные для монументального искусства советской эпохи. Мозаика отражает не только технологический прогресс, но и общественную значимость автомобильного завода, который дал советским гражданам возможность владеть личным транспортным средством.

Работа над панно была поручена автору с большим опытом в монументальном искусстве, что гарантировало высокое качество исполнения. В последние годы интерес к архитектуре и искусству модернизма возрос, что делает сохранение таких объектов особенно важным.

Демонтаж и реставрация

Мозаика была демонтирована специалистами Музея Транспорта Москвы. Работы проводились в несколько этапов с учётом её размеров и веса. В пресс-релизе говорится, что фризы уже отправлены на реставрацию. Реставрационные мероприятия включают в себя очистку, восстановление утраченных фрагментов и укрепление структуры мозаики.

«Мы осознаём ответственность, связанную с сохранением истории завода «Москвич». Первые автомобили этой марки сыграли значимую роль в развитии массового автоспорта и служили важным элементом повседневной жизни многих советских граждан. Реставрация мозаики — это шаг к сохранению наследия для будущих поколений» — отметила директор музея Оксана Бондаренко.

Специалисты музея также провели исследование художественных и технологических особенностей мозаики. Это помогло определить оптимальные методы её реставрации. Учитывая возросший интерес к архитектуре модернизма, восстановленная мозаика станет знаковым объектом в постоянной экспозиции.

Работа Музея транспорта Москвы

Мозаика будет размещена в здании бывшего гаража грузовых машин на Новорязанской улице. Это здание является частью музейного комплекса, который активно работает над популяризацией культурного и технического наследия. В компании сообщили, что мозаика станет центральным экспонатом общественной зоны музея, доступной для всех посетителей.

Музей ведёт активную работу с архивами завода «Москвич», организует встречи с ветеранами предприятия и записывает их воспоминания. Также проводится сбор предметов, связанных с историей марки. Первой крупной выставкой музея стала экспозиция, посвящённая заводу «Москвич» и его автомобилям. Реставрация мозаики станет ещё одним важным шагом в сохранении истории предприятия.

Музей Транспорта Москвы продолжает работать над новыми проектами, направленными на сохранение культурного и технического наследия столицы. В числе приоритетов — восстановление уникальных объектов и их интеграция в общественное пространство. Участие в этих проектах позволяет сохранить важные страницы истории и сделать их доступными для широкой аудитории.