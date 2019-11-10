В Германии началось производство электромобилей Volkswagen ID.3

В Германии началось производство электромобилей Volkswagen ID.3
Ноябрь 10 21:11 2019

На церемонии запуска производства в немецком городе Цвиккау присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс

В проект по производству электрокаров было вложено около 1,2 миллиарда евро. Уже начиная с 2021 года, компания планирует производить до 330 000 электромобилей в год. К 2028 году Volkswagen намерен продать порядка 22 миллионов электрических авто по всему миру, сообщает Regnum.

«ID.3 внесет важный вклад в прорыв электронной мобильности. Он делает чистую индивидуальную мобильность доступной для миллионов людей, и является важной вехой для нашей компании на пути к тому, чтобы стать климатически нейтральным к 2050 году», — поделился Герберт Дисс.

Volkswagen ID.3

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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