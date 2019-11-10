В Германии началось производство электромобилей Volkswagen ID.3

На церемонии запуска производства в немецком городе Цвиккау присутствовали федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и гендиректор Volkswagen Герберт Дисс

В проект по производству электрокаров было вложено около 1,2 миллиарда евро. Уже начиная с 2021 года, компания планирует производить до 330 000 электромобилей в год. К 2028 году Volkswagen намерен продать порядка 22 миллионов электрических авто по всему миру, сообщает Regnum.