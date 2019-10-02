Geely Motors предоставила свою самую успешную модель кроссовера для командно-штабных учений

Geely Motors поддержала международные стратегические командно-штабные учения «Центр-2019». Компания передала четыре флагманских кроссовера Geely Atlas для комфортной перевозки участников на время проведения мероприятия

Geely Motors предоставила для учений свою самую успешную модель – кроссовер Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, который без труда передвигается в условиях бездорожья. Тем самым компания оказала значительную помощь в организации международных стратегических командно-штабных учений, обеспечив высококачественное транспортное обслуживание.

В учениях приняли участие войска Центрального, Западного, Южного и Восточного округов, подразделения ВДВ, дальней авиации и военнослужащие из Китая, Индии, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Всего было задействовано более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия развернулись на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

В этом году отмечается 70-летие установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Компания Geely Motors прикладывает значительные усилия для того, чтобы деловое взаимодействие между двумя странами становилось с каждым годом более крепким и разносторонним. Сотрудничество Geely с Вооруженными Силами РФ стало одним из многих важных шагов на пути к укреплению китайско-российского сотрудничества, которое получило небывалое развитие за последние десятилетия.