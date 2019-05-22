“Академия ралли”: Непредсказуемый этап СМП РСКГ в Нижнем Новгороде

Невероятные заезды в Российской серии кольцевых гонок в Нижнем Новгороде провели пилоты “Академии ралли”

Нижегородский уикенд Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) оказался для пилотов “Академии ралли” непростым, но богатым на события. Нижний принес команде как новые победы и подиумы, так и некоторые разочарования. Как и ожидалось, даже на сухом асфальте НРинга мы увидели большое количество ошибок как у новичков, так и со стороны достаточно опытных пилотов. И эти ошибки нередко оказывали влияние на результаты других участников российского первенства, которые по стечению обстоятельств оказывались рядом. К сожалению, в числе пострадавших оказались и некоторые пилоты “Академии ралли”.

В классе S1600 Юниор Петр Плотников подтвердил свой статус лидера команды, квалифицировавшись на первом ряду. Сразу же после старта Петя пошел в атаку на лидера, Рустама Фатхутдинова, но во втором повороте ему немного не хватило места, и он был вынужден сбросить скорость, оставшись вторым. Первую половину гонки пилот “Академии ралли” старался держаться близко к Рустаму, но догнать его в этот раз не удалось. Зато и свое второе место Петя никому не уступил: его отрыв от бронзового призера на финише составил почти 12 секунд! А за ту самую “бронзу” активно сражался Егор Фокин, чуть провалившийся на старте со своего четвертого места.

Пропустив вперед нескольких соперников, Егор тут же принялся отыгрываться. Тройная борьба за подиум под конец гонки стала настоящим украшением заезда, но, увы, завершилась не в пользу Фокина. Его Volkswagen Polo был чуть тяжелее аналогичных машин прямых конкурентов, и отбивать их атаки, даже оказавшись впереди, было не так и просто. Под финишный флаг Егор заехал пятым, уступив четвертому месту всего лишь 0,014 секунды, но поднялся на позицию выше после штрафа бронзовому призеру.

Третий представитель юниоров “Академии ралли” Александр Буйлов в субботу стартовал восьмым, но ему не повезло в первом повороте: на торможении Сашу по-картинговому “вывез” на внешнюю обочину Данил Вельмякин, и пришлось начинать все сначала, прорываясь обратно из задних рядов. По ходу заезда ему удалось отыграть несколько позиций и финишировать девятым, но если бы не обидный контакт, Саша мог бы побороться и за более высокие места.

На воскресной решетке Александр Буйлов оказался на второй позиции: по правилам реверса в этот раз развернули первую десятку. Совсем немного времени потребовалось ему для того чтобы выйти в лидеры, и на протяжении пары кругов Саша уверенно отражал атаки более быстрых соперников, прорывавшихся из задних рядов. Отсутствие опыта все-таки сказалось, и Буйлов откатился на несколько мест назад, финишировав пятым. Прямо перед ним заезд завершил Петр Плотников: как и Саша в первой гонке, Петя стал жертвой атаки в первом повороте.

Зеленый Volkswagen Polo вытолкали с трассы, и вернулся на асфальт он уже последним. Но Плотникова не зря считают одним из быстрейших пилотов юниорского зачета. Уже очень скоро петербуржец нагнал лидирующую группу и вмешался в борьбу за подиум, но “вскрыть” оборону Ильи Дощечкина и Артемия Лякина за оставшееся время не смог. Для Егора Фокина воскресная гонка сложилась непросто. Его красный Volkswagen показывал хороший темп, однако в борьбе с оппонентами оказался поврежден, и вместо финиша в первой тройке Егор был вынужден довольствоваться десятым местом.

Небольшую сенсацию совершил в пятницу Антон Бадоев в классе Туринг, выиграв первую часть квалификации. В борьбе за поул среди десяти быстрейших пилотов череповецкому пилоту немного помешал на трассе Михаил Грачев, поэтому повторить свое достижение Антон не сумел, расположившись на стартовой решетке на шестой позиции, что тоже совсем неплохо при двадцати машинах в заявочном листе.

Старт с хода в первой гонке удался отлично – синяя Cupra Бадоева сразу же прорвалась на четвертое место, но в первом же повороте совершивший ошибку на торможении Ирек Миннахметов врезался в машину Антона, выбив его с трассы и прихватив с собой еще пару участников. К сожалению, для пилота “Академии ралли” это означало сход: автомобиль оказался поврежден, и продолжать заезд было невозможно. После этого столкновения машину пришлось восстанавливать, а Антон получил легкую травму руки. К тому же, в воскресенье ему предстояло стартовать из задних рядов, и перед ним стояла задача как можно быстрее отыграть максимум позиций. Благо, из-за схода его машине удалось сбросить немного лишних килограммов.

Старт с места получился не очень хорошо, а из-за очередной толчеи в первом повороте Антону пришлось приподнять ногу с “газа” и пропустить вперед пару машин. Зато потом пилот “Академии ралли” нашел свой темп и буквально полетел вперед, обгоняя соперников одного за другим. К середине заезда он был уже на подступах к топ-10, но уперся в неуступчивую пару казанских пилотов – Марата Шарапова и Ирека Миннахметова. Несмотря на чуть более высокий темп, обогнать их никак не удавалось, а когда автомобиль Шарапова остался позади, Миннахметов отъехал уже довольно далеко.

Сократить разрыв помог автомобиль безопасности, вызванный столкновением в первой пятерке. Он же позволил подняться еще на пару позиций выше – в первую десятку. Но опять, будучи быстрее, Бадоев застрял за машиной Михаила Митяева, упорно отбивавшего все атаки череповецкого гонщика. Подняться на девятую строчку помог второй выезд сейфти-кара, и снова после контакта в первых рядах. К сожалению, на этот раз рестарт дирекция гонки не дала, и пелотон финишировал под желтыми флагами. Тем не менее, в воскресенье Антон продемонстрировал отличный прорыв с восемнадцатого места на старте на девятую позицию, и если бы не субботняя неудача, кто знает, как бы сложился для него этот этап.

В классе Туринг-Лайт команда “Академия ралли” приехала в Нижний Новгород в ранге лидеров чемпионата России, с большим преимуществом над соперниками по очкам, но и с тяжелыми машинами. Но даже при этом Владимир Черевань снова порадовал своих многочисленных болельщиков. Опытнейшему орловчанину как будто совсем не помешал весовой гандикап после грозненского этапа. Уже в пятницу Владимир продемонстрировал, что не намерен отдавать никому лидирующую позицию, квалифицировавшись вторым в классе.

На пятой строчке на стартовой решетке расположился Роман Голиков, которому не удалось завершить свой лучший круг и оказаться выше в итоговом протоколе. На старте субботней гонки Черевань сохранил второе место, хотя лидер зачета Туринг-Лайт успел смениться. Черный Volkswagen Polo Владимира крепко “приклеился” к идущему впереди автомобилю Владимира Удаленкова и уже не отпустил его ни на мгновение, оказывая на него давление в ходе всего заезда. Что в итоге и принесло свои плоды: Удаленков ошибся в одном из поворотов предпоследнего круга, и Черевань мгновенно пролез вперед, выиграв очередную гонку в этом сезоне.

Роману повезло меньше – его машина пострадала в борьбе в начале гонки, и поддерживать темп лидеров уже не могла, поэтому пришлось просто доезжать до финиша, чтобы заработать очки в копилку коллектива. Итоговое седьмое место Голикова в гонке позволило “Академии ралли” стать первыми в командном зачете по результатам субботы.

На воскресной решетке местами поменялись шесть пилотов, поэтому Владимиру Череваню и Роману Голикову предстояло стартовать с двух последних позиций. Но, как и днем ранее, уже на третьем круге зрители увидели Череваня сражающимся за первую позицию – всего несколько минут понадобилось ему, чтобы “прошить” весь пелотон и снова начать атаки на лидера, на этот раз – Ефима Гантмахера, которые вскоре увенчались успехом, и Владимир снова возглавил заезд Туринг-Лайт. В целом же гонка для него могла стать повторением субботы: долгая борьба за лидерство, обгон и победа, но все же под конец Гантмахеру удалось отбить позицию обратно, и Черевань финишировал вторым, прямо у него на хвосте.

Роман Голиков также провел боевую гонку, в начале заезда пробравшись на четвертое место, а на двенадцатом круге совершив обгон за третье, составив компанию на подиуме Владимиру Череваню. В командном зачете “Академия ралли” – снова первая.

Петр Плотников: ”Первая гонка прошла у меня спокойно – пытался найти свой темп, оторваться от преследователей, но и до первого места мне не хватало скорости. Во второй гонке, стартуя с девятой позиции, удачно провел старт, но во втором повороте один из соперников ударил меня в задний бампер так, что я врезался в того, кто ехал передо мной. Я откатился на последнюю позицию и загнул переднюю тягу. Следующие несколько кругов пытался привыкнуть к кривому рулю, и к финишному кругу уже прорвался на четвертое место, но мне не удалось обогнать Артема Лякина, так как во всех поворотах он успевал закрывать внутреннюю траекторию.” Егор Фокин: “Этап на новой для меня трассе – Нижегородском кольце – прошел не самым удачным образом. В квалификации не хватило 0,03 секунды до второго стартового места. Суббота прошла тяжело: каждый круг мне приходилось отвоевывать потерянные позиции, и в итоге мне не хватило каких-то 0.015 секунды до подиума. Вторая гонка началась довольно хорошо – за 4 круга удалось пробраться с седьмой позиции до третьей, и в борьбе за вторую позицию вследствие столкновения у меня загнулся рычаг, и хорошо что мне удалось доехать до финиша, хоть и на десятой позиции. В общем, этапом я не доволен, но очень благодарен своей команде, своему тренеру, своей семье и друзьям, которые меня поддерживали!” Александр Буйлов: “Начну с квалификации: она прошла не так как хотелось, получилось квалифицироваться только восьмым. Дальше была первая гонка, в которой был шанс прорваться выше, но удар на старте и, как следствие, загнутый рычаг подвески не дали мне этого сделать, оставалось лишь доезжать в хвосте пелотона. Во второй гонке была реверсивная стартовая решетка – первые десять позиций переворачивались, и я стартовал вторым. Задачи на эту гонку были простыми – постараться не опуститься ниже пятой позиции. Сразу со старта получилось захватить лидерство, но долго держаться на первой позиции не удалось: была слишком большая разница в темпе с ребятами сзади. По ходу гонки я откатился на пятую позицию и смог удержать ее, отбивая атаки со стороны Егора Ганина. Борьба получилась очень красивой и корректной. В целом я доволен второй гонкой, однако нужно как можно быстрее набирать темп, так как этапов остается совсем немного.” Антон Бадоев: “Тренировки проходили в три дня. Нам удалось найти правильные настройки, была хорошая скорость. Я считаю, что команда и инженер сработали на 10 баллов. Была только одна небольшая техническая проблема с поперечным задним рычагом – мы не поменяли его на новый, и он вылетел. Скорость в тренировках показали отличную, но долго путались, не могли понять, как правильно ехать, потому что в Нижнем Новгороде трасса довольно необычная в том плане, что лежит обычный асфальт, и когда повышается температура и появляется солнце, из асфальта начинают выходить пары, и оптимальные настройки автомобиля могут сильно измениться. Поэтому очень тяжело подгадать их по погоде. Вроде подгадали… В квалификации в первом сегменте заняли первую позицию, чему я был очень рад. Во второй квалификации нам помешал автомобиль заводской команды Лада в быстром тягуне, где я потерял около полусекунды, и я допустил небольшую помарку на другом участке трассы, и все равно мы смогли оказаться на шестой позиции. А так, думаю, были бы в тройке. Стартовал с шестой позиции, отыграл два места, но автомобиль Ирека Миннахметова попал на грязный участок асфальта и на позднем торможении просто сбил меня прямым ударом в мою дверь. В аварии пострадало семь машин. Это очень неприятно – возможно, была бы хорошая гонка. Удалось доехать до боксов, но сильно болела рука. Сначала думал, что перелом, но, к счастью, в травмпункте сделали снимок и диагностировали только ушиб нерва. Дали таблетку, заморозку, чтобы снять боль… С утра снова на обезболивающем – разминку ехать было просто невозможно. Стартовал с восемнадцатой позиции, приехал в итоге девятым, но, возможно, удастся подняться еще на одну строчку – Ирек Миннахметов при обгоне Марата Шарапова выехал четырьмя колесами за пределы трассы. Вот такой вот сложный этап для меня психологически – расстроился, что помешали в квалификации и выбили в первой гонке, ноль очков… Только во второй удалось что-то набрать.” Владимир Черевань: “Нижегородский этап я оценил бы по пятибалльной шкале на четверочку, но с двумя плюсами. Учитывая весовой гандикап, задачу-максимум мы выполнили, но по ходу гонки аппетит разыгрался, и стало понятно, что можно было заработать даже больше очков, чем рассчитывали…” Роман Голиков: “Этап сложился неоднозначно. Пришлось бороться с трудностями, которые появлялись, как ни странно, в самых ненужных моментах. В квалификации на решающем круге разбортировалось колесо, и в итоге не удалось завершить круг, который обеспечил бы мне 2-3 место… В первой гонке из-за контактов в начале машина получила повреждения, а потом начались проблемы с коробкой, в итоге сломался привод, поэтому хорошо, что удалось проехать зачетную дистанцию и набрать очки, которых хватило, чтобы завоевать первое командное место. Во второй гонке стартовал последним, поэтому особенно рад, что получилось прорваться на третью ступень подиума.”

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) пройдет на Смоленском кольце 22-23 июня, и в этот раз участие в нем примут только участники старших классов. Пилоты категории S1600 Юниор уходят на перерыв и вернутся на трассу на четвертом этапе СМП РСКГ в Казани 13-14 июля.