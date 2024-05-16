Seres представляет стратегию развития

Seres Auto организовала собрание для международных деловых партнеров из более чем 60 стран и регионов, включая Россию, чтобы объявить о своих намерениях по установлению всемирной сети продаж и обслуживания высокотехнологичных автомобилей премиум-класса.



Китайская компания Seres, специализирующаяся на производстве автомобилей с использованием новых источников энергии, представила свою глобальную стратегию развития бизнеса, нацеленную на революцию в рынке премиальных автомобилей с помощью интеллектуальных технологий.

Для достижения этой цели Seres планирует использовать свои научные и производственные возможности, а также реализовать ряд крупных инициатив. К ним относятся:

Запуск линейки более роскошных и интеллектуальных автомобилей, работающих на новых источниках энергии.

Расширение сотрудничества с международными партнерами для оптимизации сети продаж и сервиса по всему миру.

Разработка новой сервисной системы, предоставляющей пользователям по всему миру интеллектуальный премиальный сервис.

Чжан Синхай, основатель и председатель группы Seres, отметил: «Мы нацелены на переосмысление понятия роскоши в эпоху электромобилей, вводя в автомобильную индустрию элементы интеллекта. Seres стремится стать лидером в области программно-определяемых автомобилей, интегрируя интеллектуальные системы во все аспекты автомобильного опыта – от безопасности до услуг, что обеспечит новый уровень удовлетворения даже самых взыскательных клиентов».

На международной конференции 2024 года, проведенной в Чунцине, компания Seres представила свою новую стратегию развития бизнеса. Представители более 60 стран и регионов, включая Россию, обсудили планы создания глобальной сети продаж и обслуживания автомобилей Seres.

Компания планирует экспортировать более 50 000 автомобилей к концу текущего года, утверждая себя как ведущий премиальный бренд, представляющий товары из Китая. В течение следующих трех лет Seres намерена увеличить экспорт до 200 000 автомобилей и достичь 500 000 единиц к 2030 году.

Презентация Seres подчеркнула важность мирового рынка кроссоверов и стремление предоставить роскошные, интеллектуальные и комфортные автомобили. Компания намерена использовать свой опыт на китайском рынке, чтобы доставить беспрецедентные впечатления от вождения клиентам по всему миру.

В ближайшем будущем Seres планирует выпустить новые роскошные интеллектуальные модели внедорожников – Seres M5, Seres M7 и Seres M9, предлагая их в чисто электрическом и гибридном вариантах. В 2024 году на рынок выйдут шесть моделей из этих линеек, ориентированных на индивидуальное, семейное и деловое использование.

Для усиления премиальной сети продаж и сервиса Seres продолжит активно развивать сотрудничество с международными партнерами, применяя гибкие и взаимовыгодные подходы к сотрудничеству. Планы дальнейшего развития компании включают расширение дистрибьюторской сети и строительство заводов за рубежом.

В настоящее время Seres представлена в более чем 20 странах мира и активно расширяет свое присутствие, осуществляя стратегию устойчивого развития в ключевых регионах, таких как Европа, Ближний Восток, Северная Африка и Латинская Америка. В этом году компания начала работу на российском рынке в партнерстве с АО «МБ РУС», который является эксклюзивным дистрибьютором автомобилей Seres в России.

Партнерство предусматривает высокий уровень сервиса, официальную гарантию и развитие дилерской сети. Кроме того, Seres планирует продолжить свое расширение, запуская свою деятельность в 30 новых странах и достигнув общего числа в 60 рынков по всему миру к концу текущего года.

Согласно рейтингу продаж премиальных брендов на китайском рынке (CPCA) за первый квартал 2024 года, автомобили Seres уже заняли место в топ-5, их продажи опережают традиционные премиальные бренды европейских автопроизводителей.

Новая линейка автомобилей Seres представляет собой идеальное сочетание роскоши и интеллекта.

Новые роскошные внедорожники Seres M5 и Seres M7 отличаются превосходным запасом хода и выдающейся динамикой, установив новые стандарты в своем классе. Их современный и элегантный дизайн экстерьера сочетается с универсальным внутренним пространством и различными комплектациями.

Seres M7

Seres M7 — это комфортабельный премиум-класс гибридного внедорожника, предлагающий просторный салон, исключительный комфорт и безопасность высшего уровня. Салон может быть организован в универсальной 5-местной или премиальной 6-местной компоновке. Уникальные функции, такие как сиденья с функцией нулевой гравитации и 8-точечным массажем спины, обеспечивают непревзойденные ощущения.

Seres M7 также предлагает высокий уровень безопасности, включая использование сверхвысокопрочной стали для кузовных деталей и восьми подушек безопасности, обеспечивая надежную защиту водителя и пассажиров. Система ионизации и очистки воздуха создает здоровую и комфортную атмосферу в салоне.

Seres M5

Seres M5, будучи высокотехнологичным кроссовером, предлагает роскошный салон, интеллектуальные системы и надежную силовую установку. Гибридная версия обеспечивает впечатляющий запас хода и надежность даже в экстремальных условиях. Безопасность также остается приоритетом, с высоковольтной батареей, прошедшей строгие испытания, и интеллектуальной системой помощи водителю.

Обе модели Seres M5 и M7 демонстрируют превосходство в роскоши, интеллекте и безопасности, устанавливая новые стандарты в мире автомобилей.

Seres планирует инвестировать в создание роскошных интеллектуальных офлайн-центров продаж и сервиса по всему миру, а также предоставить широкий спектр услуг, включая доставку, комплексное послепродажное обслуживание, испытательные полигоны, научные выставки, зарядные сервисы и многое другое, чтобы удовлетворить растущие запросы клиентов. Основной стратегической целью компании является достижение лидерства по уровню удовлетворенности клиентов в мировом масштабе.

«Мы пересматриваем концепцию обслуживания клиентов и оптимизируем наш подход к сервису, чтобы соответствовать современным требованиям. Программное обеспечение будет играть ключевую роль в наших автомобилях, и мы стремимся стать лидерами в области интеллектуальных услуг, чтобы наши клиенты могли наслаждаться лучшими впечатлениями, доступными на рынке роскоши». – Джон Чжан, председатель Seres Group

В рамках философии обслуживания «C.A.R.E», Seres будет реализовывать следующие принципы:

«Customer» (Клиент) – Seres обеспечит персонализированную доставку, гибкие услуги, закрытые мероприятия и другие премиальные сервисы, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.

«Active» (Активность) – Seres будет предлагать гарантию безопасности и другие услуги премиум-класса, чтобы обеспечить активное и безопасное вождение для своих клиентов.

«Respect» (Уважение) – Seres будет проявлять высокое уважение к клиентам через премиальное обслуживание, консьерж-сервис и создание комфортных клиентских пространств, где каждый клиент будет чувствовать себя особенным и ценным.

«E-service» (Электронные услуги) – Seres будет использовать цифровые технологии для предоставления удаленных онлайн-обновлений (OTA) и других цифровых услуг, обеспечивая совершенно новый уровень удобства и опыта обслуживания для своих клиентов.

Seres также сфокусируется на аспектах:

Гарантии качества: Seres будет стремиться обеспечить высокое качество своей продукции, уделяя особое внимание контролю качества на всех этапах производства.

Технической поддержке: Компания предоставит клиентам надежную и квалифицированную техническую поддержку, гарантируя бесперебойную эксплуатацию и обслуживание автомобилей.

Поставке запасных частей: Seres будет обеспечивать надлежащую поставку запасных частей, чтобы клиенты могли оперативно получить необходимые компоненты для своих автомобилей.

Поддержании процессов и систем: Компания будет усиленно работать над поддержанием и оптимизацией процессов и систем, чтобы обеспечить эффективную работу и высокий уровень сервиса.

Диджитализации: Seres будет активно развивать цифровые технологии, внедряя инновационные решения для улучшения клиентского опыта и оптимизации бизнес-процессов.

Развитии дилерской сети: Компания будет продолжать развивать свою дилерскую сеть, расширяя ее географическое покрытие и обеспечивая качественное обслуживание клиентов по всему миру.

Seres сотрудничает с ведущими мировыми научно-исследовательскими и интеллектуальными производственными возможностями, объединяя свои усилия для создания эффективной и инновационной команды, которая будет отвечать вызовам современной эпохи интеллектуальных автомобилей на новых источниках энергии. Компания продолжит использовать собственные глобальные научно-исследовательские и производственные возможности, стремясь к обеспечению высокого качества продукции и стабильных поставок.

Seres построила несколько современных «умных» заводов мирового уровня, среди которых выделяется новейшая фабрика, оснащенная более чем 1000 интеллектуальными устройствами. Компания использует передовые информационные технологии, такие как Интернет вещей, анализ больших данных, цифровые двойники, сети 5G, искусственный интеллект и информационное моделирование зданий, чтобы достичь самого высокого уровня интеллектуального производства в отрасли. С автоматизацией сборки на уровне 52% и способностью выпускать новый автомобиль каждые 30 секунд, эта фабрика демонстрирует свои впечатляющие производственные возможности.

В этой эпохе электрификации Seres Auto ведет индустрию автомобилей премиум-класса в новое будущее. Уникальное видение компании в области «программно-определяемых автомобилей» (define vehicles by software) объединяет мир интеллектуальных технологий и традиционной роскоши, принося революцию в использовании автомобилей для клиентов по всему миру.