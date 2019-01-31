В Дептрансе рассказали, как будут вводиться запреты для неэкологичных машин

В последнее время активизировались разговоры о введении в крупных городах (в первую очередь, в Москве) зон ограниченного доступа. В них запретят въезжать автомобилям с двигателями экологического класса ниже Евро-4. Мэр Сергей Собянин поддержал инициативу, однако никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

«Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта – грузовиков и больших межрегиональных автобусов. Для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения, особенно для тех, у кого автомобиль – это единственный способ передвижения, например маломобильных граждан. Правительство Москвы ведет проработку этого вопроса, конкретных решений еще нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте», -подтвердил столичный Дептранс.

В конце прошлого года президентский совет по правам человека (СПЧ) разработал рекомендации для органов власти, включая правительство Москвы, по снижению загрязнения воздуха в столице. Столичным властям предлагалось разработать систему зон, куда можно запретить въезд транспорта «низкого экологического класса», контролируя проезд с помощью камер. Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта представить «дорожную карту» предлагаемого проекта.

Напомним, что для грузовиков ограничения по экологическому классу применяются давно. С 15 сентября 2008 года в зону, ограниченную ТТК в Москве, был запрещен въезд грузовикам с класса ниже Евро-2, с 1 января 2017 года ограничение ужесточили до Евро-3. Для легковых авто запреты обсуждаются уже более десяти лет. Эксперты уверены, что запреты в итоге коснутся владельцев легковых машин.

«Это ударит по самым бедным, и люди, чьё материальное положение не столь блестяще, будут ущемлены. Эти меры еще больше усилят социальные проблемы. Начнется это все с центра, а завершится окраинами города Москвы. Идея крайне опасная, она закончится полным запретом въезда этого транспорта в Москву. Людям будут поставлены препоны для пользования собственными транспортными средствами, купить новый автомобиль у этой категории населения нет никакой возможности», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

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