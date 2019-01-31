В Дептрансе рассказали, как будут вводиться запреты для неэкологичных машин

В Дептрансе рассказали, как будут вводиться запреты для неэкологичных машин
Январь 31 17:31 2019

Столичные власти разрабатывают систему зон, запрещающих въезд транспорта «низкого экологического класса», контролируя проезд с помощью камер

В последнее время активизировались разговоры о введении в крупных городах (в первую очередь, в Москве) зон ограниченного доступа. В них запретят въезжать автомобилям с двигателями экологического класса ниже Евро-4. Мэр Сергей Собянин поддержал инициативу, однако никакой конкретики по этому вопросу пока нет.

«Многие мировые города начинали ограничительные меры с самого загрязняющего атмосферу транспорта – грузовиков и больших межрегиональных автобусов. Для легкового транспорта нужно разрабатывать отдельные решения, особенно для тех, у кого автомобиль – это единственный способ передвижения, например маломобильных граждан. Правительство Москвы ведет проработку этого вопроса, конкретных решений еще нет, но здоровье и безопасность горожан всегда для нас на первом месте», -подтвердил столичный Дептранс.

В конце прошлого года президентский совет по правам человека (СПЧ) разработал рекомендации для органов власти, включая правительство Москвы, по снижению загрязнения воздуха в столице. Столичным властям предлагалось разработать систему зон, куда можно запретить въезд транспорта «низкого экологического класса», контролируя проезд с помощью камер. Вице-премьер Максим Акимов поручил правительству Москвы и Санкт-Петербурга вместе с Минтрансом, МВД, Минпромторгом и Минприроды до 4 марта представить «дорожную карту» предлагаемого проекта.

Напомним, что для грузовиков ограничения по экологическому классу применяются давно. С 15 сентября 2008 года в зону, ограниченную ТТК в Москве, был запрещен въезд грузовикам с класса ниже Евро-2, с 1 января 2017 года ограничение ужесточили до Евро-3. Для легковых авто запреты обсуждаются уже более десяти лет. Эксперты уверены, что запреты в итоге коснутся владельцев легковых машин.

«Это ударит по самым бедным, и люди, чьё материальное положение не столь блестяще, будут ущемлены. Эти меры еще больше усилят социальные проблемы. Начнется это все с центра, а завершится окраинами города Москвы. Идея крайне опасная, она закончится полным запретом въезда этого транспорта в Москву. Людям будут поставлены препоны для пользования собственными транспортными средствами, купить новый автомобиль у этой категории населения нет никакой возможности», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.

Источник.

На тему:

  Article "tagged" as:
Дептрансзапрет на въездэкологический класс
  Категории:
Новостислайдер
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Volvo XC90 2015 с обновленным интерьером

Volvo XC90 2015 с обновленным интерьером 1

Porsche столкнулся с трудностями

Porsche столкнулся с трудностями 0

Hyundai создала новый премиальный суббренд

Hyundai создала новый премиальный суббренд 2

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.