Принц Чарльз открыл национальный центр автомобильных инноваций в Ковентри

В самом сердце Соединенного Королевства новый научно-исследовательских центр

Его Королевское Высочество Принц Уэльский принял участие в официальном открытии одного из крупнейших в Европе научно-исследовательских центров в области автомобилестроения – Национального центра автомобильных инноваций (NAIC) в университете Уорика в Ковентри. В самом сердце Соединенного Королевства опытные ученые, инженеры и дизайнеры будут решать важнейшие задачи мобильности и вместе формировать будущее мировой автомобильной промышленности.

Объединяя под одной крышей лучшие умы из научно-исследовательской сферы и со всей индустрии, новый центр станет отличной площадкой для исследований в области мобильности и экологичности, что позволит разработать решения для будущих транспортных средств.

В рамках торжественного открытия центра Jaguar Land Rover, Tata Motors и WMG представили разработки для мобильности будущего, включая самые последние электрифицированные и автономные автомобили. Компания Jaguar Land Rover продемонстрировала свой новейший концепт Project Vector, разработанный в рамках реализации миссии Destination Zero, главными целями которой являются достижение нулевого объема вредных выбросов, отсутствие дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах посредством внедрения инновационных решений и продуктов.