Volkswagen поддержал автопробег «Наши парни» в поддержку сборной России по футболу

Марка Volkswagen предоставила автомобили для автопробега Российского футбольного союза «Наши парни» в поддержку сборной России перед матчем «Россия-Бельгия» отборочного этапа чемпионата Европы 2020

Автоколонна стартовала от стадиона «Лужники» и завершила свой маршрут на «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В ходе автопробега участники посетили города Торжок и Вышний Волочек. Два болельщика из каждого города получили от РФС уникальную возможность доехать в составе колонны до Санкт-Петербурга и посетить матч с Бельгией.

Во время остановок в городах местные жители смогли сыграть в серию футбольных матчей с блогерами, журналистами и послами Сборной. В автопробеге участвовали российский футболист, полузащитник, заслуженный мастер спорта России Евгений Алдонин, а также четырехкратный чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник.

Volkswagen предоставил для автопробега Tiguan, Touareg, Teramont, два Multivan и Caravelle.

В ходе отборочного матча между командами России и Бельгии, который состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге, Volkswagen также откроет специальную фан-зону для болельщиков, где они смогут пройти мастер-класс с Игорем Олейником, потренироваться во владении мячом на текбол-станции, сыграть в футбольный дартс, сделать фото в специальной зоне, а также посетить экспозицию внедорожников от Volkswagen. Предматчевые активности поддержат ведущие радио «Маяк» и известные блогеры Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов.

Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддерживает Сборную России.

В рамках 4-летнего сотрудничества летом этого года марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили передали Российскому футбольному союзу парк самых популярных в России моделей. Церемония вручения состоялась на территории легендарного московского стадиона «Лужники». Российскому футбольному союзу было передано в пользование 10 автомобилей, среди которых: Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan.