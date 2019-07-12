Suzuki выпустила обновленную версию Ignis с автоматическим торможением

Suzuki объявила о начале продаж Ignis Limited в Японии.

В новой версии Limited предусмотрена двойная фронтальная камера (она установлена в верхней части лобового стекла). Она умеет определять другие автомобили и пешеходов. В случае появления препятствия машина начинает автоматически тормозить и останавливается.

Все автомобили новой серии по умолчанию оснащаются климат-контролем и системой бесключевого доступа. За доплату предлагаются камеры с системой кругового обзора, которая упрощает парковку в стесненных условиях.

Продажи гибридного мини-кроссовера Suzuki Ignis начались в Японии в 2016 году. При длине кузова всего 3700 мм автомобиль обладает дорожным просветом 180 мм. За счет минимальных свесов кузова углы въезда и съезда составляют 20 и 38 градусов соответственно.

На Ignis устанавливается 1,2-литровый бензиновый мотор Dualjet мощностью 91 л.с. и стартер-генератор на 2,3 кВт. Последний не только подзаряжает литий-ионную батарею в момент торможения и управляет системой start-stop, но и помогает двигателю при ускорениях. Заявлен средний расход 3,5-3,9 л/100 км.

Начальная цена Ignis Limited в Японии составит 1 512 000 иен (примерно 883 000 рублей по текущему курсу) за переднеприводную модель. Кроссовер с полным приводом обойдется минимум в 1 649 160 иен (963 000 рублей).

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