Обновленное кросс-купе Exeed RX Urban в продаже

На рынок поступила обновленная версия кросс-купе Exeed RX Urban, которая уже доступна для покупки в Exeed Центре Автодом Варшавка и Exeed Центре Автодом Стачек. Как заявили представители компании, модель сочетает в себе технологии нового поколения, высокий уровень безопасности и элегантный дизайн.

Технические характеристики

Exeed RX Urban оснащен 2.0-литровым турбированным двигателем GDI мощностью 197 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT. По информации из пресс-релиза, автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 9,3 секунды. Как подчеркнули в компании, силовой агрегат выгоден с точки зрения налогообложения и отличается топливной эффективностью, что делает его удобным для эксплуатации как в городской среде, так и на трассе.

Интерьер и комфорт

Внутреннее пространство Exeed RX Urban выполнено с использованием высококачественных материалов. По информации производителя, кожаная отделка черного цвета, панорамная крыша и многоцветная атмосферная подсветка интерьера обеспечивают комфорт и эстетическое удовольствие от вождения. Для дополнительного удобства в автомобиле предусмотрены вентиляция всех сидений и массажная функция для передних кресел.

«Мы рады представить нашим клиентам новую версию Exeed RX Urban. Это автомобиль для тех, кто ценит сочетание передовых технологий и изысканного дизайна. Приглашаем всех посетить наш дилерский центр и лично познакомиться с новинкой»,

— отметил Алексей Шаховцев, директор дивизиона Автодом Варшавка.

Дизайн и экстерьер

Экстерьер кросс-купе отличается проработанными линиями кузова. Новый дизайн 20-дюймовых алюминиевых дисков, а также светодиодная оптика подчеркивают стильный внешний вид автомобиля. Как сообщается в пресс-релизе компании, элементы дизайна отражают стремление создать запоминающийся облик автомобиля, гармонично сочетающийся с его функциональностью.

Системы безопасности

Exeed RX Urban оснащен широким спектром систем активной и пассивной безопасности. Среди них антиблокировочная система (ABS), система стабилизации курсовой устойчивости (ESP), система помощи при экстренном торможении, антипробуксовочная система с электронной блокировкой дифференциала, а также система помощи при спуске с горы. Как отметили представители компании, все эти технологии направлены на обеспечение безопасности водителя и пассажиров при любых условиях.

Технологические решения

Модель предлагает современные онлайн-сервисы Exeed Connect, которые включают возможность дистанционного управления различными функциями автомобиля. Также в автомобиле предусмотрены беспроводная зарядка для смартфонов, аудиосистема с 14 динамиками, встроенная навигация и система голосового управления. Сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма обеспечивает удобство взаимодействия с мультимедийной системой, а встроенный видеорегистратор дополняет функционал автомобиля.

«Старт продаж Exeed RX Urban — значимое событие для нас и наших клиентов. У вас есть уникальная возможность стать одним из первых владельцев этой модели. Наши специалисты с удовольствием помогут вам сделать выбор и ответят на все вопросы»,

— добавил Евгений Афонин, директор дивизиона Автодом Санкт-Петербург.