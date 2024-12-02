Honda Vezel 2025 выйдет на российский рынок

Honda Vezel, впервые представленный в 2013 году, отметил свое 10-летие выпуском обновленной версии 2025 года

Этот юбилейный кроссовер стал важной вехой для компании, благодаря сочетанию универсальности, современного дизайна и передовых технологий. Как сообщили в компании, новая модель будет доступна на российском рынке, предлагая три варианта комплектаций, включая специальную серию Elegance.

Автомобиль получил свежий дизайн кузова в стиле купе с 18-дюймовыми легкосплавными колесами и светодиодной оптикой. Просторное багажное отделение объемом до 1289 литров стало отличительной чертой модели, позволяя эффективно использовать пространство при поднятых задних сиденьях. Панорамная стеклянная крыша защищает пассажиров от ультрафиолета и избыточного тепла, что особенно актуально в условиях летнего солнца.

В салоне использованы высококачественные материалы, включая кожаную обивку и 12 вариантов трансформации пассажирских сидений. Возможность поднятия задних кресел для использования пространства от пола до потолка выделяет Honda Vezel среди конкурентов.

Honda Vezel 2025

Технические параметры

Общие размеры модели включают длину 4380 мм, ширину 1790 мм и высоту 1590 мм. Колесная база составляет 2610 мм, обеспечивая устойчивость и комфортное управление. Объем топливного бака — 40 литров, что делает автомобиль удобным для дальних поездок.

Как заявили в компании, Honda Vezel 2025 года оснащен 9-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой водительской панелью диагональю 7 дюймов. Специальная версия Elegance предлагает 10,1-дюймовый экран с адаптивными режимами работы, что, по словам представителей Honda, обеспечивает более удобное использование мультимедийных функций.

Цифровой кондиционер с системой Breeze, задними вентиляционными отверстиями и встроенным фильтром улучшает климат в салоне. В модели также предусмотрена беспроводная зарядка для устройств, что подчеркивает ориентацию на современные технологии.

Honda Vezel 2025

Honda Vezel оборудован комплексом Honda Sensing, включающим адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, мониторинга слепых зон и контроля поперечного движения. В комплектациях Lifestyle и Executive добавлена система управления спуском с холма, позволяющая автоматически регулировать скорость при спуске.

Силовая установка представлена 1,5-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива. Его мощность достигает 124 л.с., а расход топлива составляет 6,3 литра на 100 км в смешанном цикле.

Honda Vezel 2025

Комплектации и цены

На российском рынке Honda Vezel будет доступен в трех комплектациях: Lifestyle, Executive и Elegance. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 3 890 000 рублей, включая действующие акции, сообщили представители компании.

Honda Vezel 2025 года, по заявлению бренда, объединяет в себе комфорт, безопасность и универсальность, что делает модель интересной для российских автолюбителей.