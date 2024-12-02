Honda Vezel 2025 выйдет на российский рынок

Этот юбилейный кроссовер стал важной вехой для компании, благодаря сочетанию универсальности, современного дизайна и передовых технологий. Как сообщили в компании, новая модель будет доступна на российском рынке, предлагая три варианта комплектаций, включая специальную серию Elegance.
Автомобиль получил свежий дизайн кузова в стиле купе с 18-дюймовыми легкосплавными колесами и светодиодной оптикой. Просторное багажное отделение объемом до 1289 литров стало отличительной чертой модели, позволяя эффективно использовать пространство при поднятых задних сиденьях. Панорамная стеклянная крыша защищает пассажиров от ультрафиолета и избыточного тепла, что особенно актуально в условиях летнего солнца.
В салоне использованы высококачественные материалы, включая кожаную обивку и 12 вариантов трансформации пассажирских сидений. Возможность поднятия задних кресел для использования пространства от пола до потолка выделяет Honda Vezel среди конкурентов.
Общие размеры модели включают длину 4380 мм, ширину 1790 мм и высоту 1590 мм. Колесная база составляет 2610 мм, обеспечивая устойчивость и комфортное управление. Объем топливного бака — 40 литров, что делает автомобиль удобным для дальних поездок.
Как заявили в компании, Honda Vezel 2025 года оснащен 9-дюймовой мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой водительской панелью диагональю 7 дюймов. Специальная версия Elegance предлагает 10,1-дюймовый экран с адаптивными режимами работы, что, по словам представителей Honda, обеспечивает более удобное использование мультимедийных функций.
Цифровой кондиционер с системой Breeze, задними вентиляционными отверстиями и встроенным фильтром улучшает климат в салоне. В модели также предусмотрена беспроводная зарядка для устройств, что подчеркивает ориентацию на современные технологии.
Honda Vezel оборудован комплексом Honda Sensing, включающим адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, удержания в полосе, мониторинга слепых зон и контроля поперечного движения. В комплектациях Lifestyle и Executive добавлена система управления спуском с холма, позволяющая автоматически регулировать скорость при спуске.
Силовая установка представлена 1,5-литровым бензиновым двигателем с непосредственным впрыском топлива. Его мощность достигает 124 л.с., а расход топлива составляет 6,3 литра на 100 км в смешанном цикле.
На российском рынке Honda Vezel будет доступен в трех комплектациях: Lifestyle, Executive и Elegance. Минимальная стоимость автомобиля начинается от 3 890 000 рублей, включая действующие акции, сообщили представители компании.
Honda Vezel 2025 года, по заявлению бренда, объединяет в себе комфорт, безопасность и универсальность, что делает модель интересной для российских автолюбителей.
C 2014 года amsrus.ru
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