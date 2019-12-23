Lada в 2019 году: новые модели и успехи бренда

LADA выпустила новинки во всех 5 семействах автомобилей

Доля LADA на российском рынке превышает 20%

LADA продолжает активно развивать экспорт

Новинки LADA

В 2019 году LADA выпустила новые модели и модификации во всех 5 семействах автомобилей.

LADA Vesta Sport для поклонников энергичного вождения вышла в продажу в январе. Автомобиль выполнен в гоночном стиле, отличается форсированным мотором, спортивной подвеской – в общей сложности применено более 200 оригинальных деталей и узлов.

LADA Largus CNG – двухтопливную модификацию получили сразу три модели семейства LADA Largus: универсал, фургон и версия Cross. Применение метановой газобаллонной установки повышает ресурс автомобиля и его экологичность, а главное – позволяет снизить затраты на топливо в три раза. Двухтопливные LADA Largus вышли в продажу в апреле 2019 года.

LADA Granta Cross: компактный универсал улучшенной проходимости вышел на рынок летом 2019 года. Автомобиль отличается защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера. LADA Granta Cross – автомобиль, ориентированный на активный образ жизни и туризм, при этом данная модель – самая доступная в линейке LADA Cross.

LADA XRAY Cross AT – первая LADA с бесступенчатой автоматической трансмиссией – вышел в продажу в июле. АТ японской фирмы Jatco повышает комфорт и экономичность вождения. Трансмиссия агрегатируется с японским двигателем H4M (113 л.с), который уже применялся в модели и выпускается на АВТОВАЗе по полному циклу (литье, мехобработка, сборка).

LADA Granta Drive Active – автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения, отличается динамичным дизайном, оснащается оригинальным шасси от LADA Sport, спортивными креслами и аэродинамическим обвесом.

LADA Vesta AT: в ноябре на всех типах кузовов LADA Vesta появилась бесступенчатая АТ Jatco, работающая в паре с мотором Н4М. Новый уровень комфорта, который обеспечивает АТ, востребован у покупателей LADA Vesta, большинство из которых – семейные люди, живущие в городах.

LADA 4х4 с новым интерьером встала на конвейер в декабре 2019 года. Автомобиль получили более удобные сиденья, полностью обновленную панель приборов, систему ЭРА-ГЛОНАСС, улучшенный пакет шумо-виброизоляции.

Награды LADA

В 2019 году LADA получила ряд профессиональных и общественных премий.

LADA победила в 2 номинациях по итогам ежегодной Национальной премии «Автомобиль года в России». Лауреатами названы LADA Vesta и универсал LADA Largus.

Сразу две награды LADA получила в рамках престижной автомобильной премии – Гран-при журнала «За рулём». В специальной номинации «За новую энергию» награждены двухтопливные LADA Vesta CNG и LADA Largus CNG, а в категории «Малый класс» одержал победу седан LADA Vesta Cross.

LADA Vesta SW Cross награждена по итогам ежегодного исследования «Рейтинги Авто года». Модель получила приз в сегменте «Современные автомобили» стоимостью до 1,4 млн рублей.

АВТОВАЗ получил награду от издательского дома «Комсомольская правда»: марка LADA вошла в рейтинг «50 легендарных брендов нашей страны». Итоги народного голосования были подведены 5 декабря 2019 года; в общей сложности в голосовании приняло участие более 5 млн человек.

Укрепление позиций в России и развитие новых рынков

В 2019 году LADA удерживает более 20% на рынке России, при этом абсолютным бестселлером в РФ является LADA Granta, а на втором месте – LADA Vesta.

В течение года LADA продолжила развитие дилерской сети в России, в ближнем и дальнем зарубежье. В 2019 году в РФ было открыто 14 новых дилерских центров. На сегодня в России работает около 300 автосалонов LADA, более 90% из которых прошли ребрендинг в соответствии с современными стандартами LADA.

В 2019 году новые салоны LADA были открыты также в Азербайджане (2 центра), Беларуси (1 центр), Узбекистане (8 центров), Кыргызстане (1 центр), в Монголии (1 центр) и в Боливии (2 центра). 2 автосалона LADA сейчас проходят ребрендинг в Казахстане. О росте популярности LADA за рубежом говорит и тот факт, что в ноябре 2019 года в Египте состоялся старт локального производства и продаж автомобилей LADA Granta нового поколения.

С новыми партнерами – в поисках талантов

Компания продолжила активное сотрудничество и реализацию совместных проектов с российскими вузами с целью привлечения талантливой молодежи.

1 февраля АВТОВАЗ заключил генеральный договор о сотрудничестве и соглашение о вступлении в консорциум Центра компетенций национальной технологической инициативы (НТИ) СПбПУ «Новые производственные технологии».

Проведен конкурс дизайн-проектов «Покоряя Москву и Санкт-Петербург», в котором партнерами LADA стали Московский политехнический университет и Санкт-петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица. Участникам конкурса была поставлена задача продемонстрировать свое видение нового автомобиля LADA, который смог бы завоевать сердца жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

21 июня 2019г. АВТОВАЗ и Фонд «Сколково» подписали соглашение о намерениях, нацеленное на перспективное сотрудничество и обмен опытом в области инновационных стартапов, соответствующих компетенций и ресурсов для содействия разработке инновационных решений.

Перед АВТОВАЗом стоят амбициозные задачи по выпуску новых и обновления текущих моделей LADA. Для реализации этих проектов Компания набирает новых специалистов в службу инжиниринга. Это инженеры-технологи, конструкторы, дизайнеры. В 2019 году инженерное подразделение предприятия пополнили около 400 новых специалистов, в 2020 году эта работа будет продолжаться.