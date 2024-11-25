Снижение доли Volkswagen в Northvolt

Volkswagen является крупнейшим акционером шведской компании Northvolt, занимающейся производством аккумуляторов для электромобилей. На протяжении 2024 года Volkswagen значительно списал стоимость своей доли в размере 21% в Northvolt.
Это решение было принято в связи с финансовыми трудностями компании, которая в прошлом месяце подала заявление о банкротстве в США. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что списания в Volkswagen продолжались в течение текущего финансового года. Несмотря на эти убытки, компания заявила, что списания не повлияют на результаты работы в 2024 году, поскольку эти потери были учтены еще до подачи Northvolt заявления о банкротстве в соответствии с процедурой Chapter 11.
В 2023 году компания Volkswagen сообщила, что балансовая стоимость её доли в Northvolt составила 693 миллиона евро (726 миллионов долларов США), что на 25% ниже по сравнению с предыдущим годом. За время 2024 года стоимость доли Volkswagen в компании снизилась значительно. Несмотря на эти потери, представители Volkswagen не комментируют точную сумму списаний или влияние банкротства Northvolt на финансовые результаты.
Volkswagen продолжает прогнозировать операционную прибыль в размере 5,6% и чистый денежный поток в автомобильном сегменте в размере 2 миллиардов евро в 2024 году. При этом компания не исключает, что другие акционеры также могут предпринять аналогичные шаги, корректируя стоимости своих активов.
Northvolt привлекла внимание крупных инвесторов, включая Goldman Sachs, AMF и Baillie Gifford. По данным источников, Goldman Sachs, являясь вторым по величине акционером с долей 19,2%, планирует списать свою инвестицию в размере 900 миллионов долларов США до нуля к концу 2024 года. В компании сообщили, что эти списания будут осуществляться в рамках годового отчетного периода. AMF, шведский пенсионный фонд, также среди крупных акционеров, отметил, что регулярно пересматривает и корректирует стоимость своих активов, не предоставив дополнительных данных о своей доле в Northvolt. Представитель фонда сообщил, что стоимость Northvolt значительно снизилась по сравнению с прошлым годом, добавив, что фонд инвестировал в компанию эквивалент 1,95 миллиардов шведских крон (178 миллионов долларов США).
Кроме того, шотландская инвестиционная компания Baillie Gifford, занимавшая шестое место среди акционеров с долей 4,8%, на конец сентября 2024 года оценила свою долю в Northvolt в 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов США), что является резким падением по сравнению с 375 миллионами фунтов стерлингов на конец марта 2024 года.
Проблемы, с которыми столкнулась Northvolt, в том числе невыполнение планов по производству и ожиданиям по спросу на аккумуляторы для электромобилей в Европе, привели к тому, что значительная часть инвесторов пересмотрела свои стратегии и начала списания активов. Ситуация на рынке аккумуляторов в Европе остаётся неопределенной, что может повлиять на дальнейшее развитие электрической мобильности в регионе.
C 2014 года amsrus.ru
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.