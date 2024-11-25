Снижение доли Volkswagen в Northvolt

Volkswagen является крупнейшим акционером шведской компании Northvolt, занимающейся производством аккумуляторов для электромобилей. На протяжении 2024 года Volkswagen значительно списал стоимость своей доли в размере 21% в Northvolt.

Это решение было принято в связи с финансовыми трудностями компании, которая в прошлом месяце подала заявление о банкротстве в США. Источники, знакомые с ситуацией, подтвердили, что списания в Volkswagen продолжались в течение текущего финансового года. Несмотря на эти убытки, компания заявила, что списания не повлияют на результаты работы в 2024 году, поскольку эти потери были учтены еще до подачи Northvolt заявления о банкротстве в соответствии с процедурой Chapter 11.

В 2023 году компания Volkswagen сообщила, что балансовая стоимость её доли в Northvolt составила 693 миллиона евро (726 миллионов долларов США), что на 25% ниже по сравнению с предыдущим годом. За время 2024 года стоимость доли Volkswagen в компании снизилась значительно. Несмотря на эти потери, представители Volkswagen не комментируют точную сумму списаний или влияние банкротства Northvolt на финансовые результаты.

Volkswagen продолжает прогнозировать операционную прибыль в размере 5,6% и чистый денежный поток в автомобильном сегменте в размере 2 миллиардов евро в 2024 году. При этом компания не исключает, что другие акционеры также могут предпринять аналогичные шаги, корректируя стоимости своих активов.

Влияние ситуации на других акционеров Northvolt

Northvolt привлекла внимание крупных инвесторов, включая Goldman Sachs, AMF и Baillie Gifford. По данным источников, Goldman Sachs, являясь вторым по величине акционером с долей 19,2%, планирует списать свою инвестицию в размере 900 миллионов долларов США до нуля к концу 2024 года. В компании сообщили, что эти списания будут осуществляться в рамках годового отчетного периода. AMF, шведский пенсионный фонд, также среди крупных акционеров, отметил, что регулярно пересматривает и корректирует стоимость своих активов, не предоставив дополнительных данных о своей доле в Northvolt. Представитель фонда сообщил, что стоимость Northvolt значительно снизилась по сравнению с прошлым годом, добавив, что фонд инвестировал в компанию эквивалент 1,95 миллиардов шведских крон (178 миллионов долларов США).

Кроме того, шотландская инвестиционная компания Baillie Gifford, занимавшая шестое место среди акционеров с долей 4,8%, на конец сентября 2024 года оценила свою долю в Northvolt в 20 миллионов фунтов стерлингов (25 миллионов долларов США), что является резким падением по сравнению с 375 миллионами фунтов стерлингов на конец марта 2024 года.

Проблемы, с которыми столкнулась Northvolt, в том числе невыполнение планов по производству и ожиданиям по спросу на аккумуляторы для электромобилей в Европе, привели к тому, что значительная часть инвесторов пересмотрела свои стратегии и начала списания активов. Ситуация на рынке аккумуляторов в Европе остаётся неопределенной, что может повлиять на дальнейшее развитие электрической мобильности в регионе.