Нива для корпоративных клиентов

За 9 месяцев 2019г. ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ» реализовал более 3 000 внедорожников Шевроле НИВА для корпоративных клиентов и компаний в Российской Федерации.

Среди покупателей – органы МВД и противопожарные службы, муниципальные образования, крупные лизинговые и транспортные компании.

Программа успешно работает уже более 10 лет и предлагает исключительно выгодные условия, а также дополнительную скидку в размере от 2 до 8% для государственных органов, коммерческих и лизинговых компаний, дипломатических служб и СМИ.

Помимо этого, до 31 октября продолжает действовать акция со скидкой 35 000 рублей для индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере сельского и лесного хозяйств, охоты, рыболовства и рыбоводства.