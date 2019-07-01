Lada становится на 10% доступнее

Специальные коммерческие предложения от LADA комбинируются с государственными программами, позволяя уменьшить стоимость на 10%

Автомобили LADA продолжают участие в государственных программах льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые возобновляют свое действие с 1 июля 2019 года.

В программе «Семейный автомобиль» могут принять участие граждане, имеющие двух или более несовершеннолетних детей, а в программе «Первый автомобиль» – россияне, приобретающие собственную машину в первый раз. Государственные схемы льготного кредитования позволяют приобрести автомобиль на максимально комфортных условиях. Помимо экономии в размере 10% от стоимости автомобиля,потребителям предлагается выбор наиболее удобного размера первоначального взноса и срока кредитования (максимальный срок 36 месяцев). Для покупки на льготных условиях доступны все модели LADA, кроме двухтопливных модификаций, для которых действует отдельная программа господдержки.

Выгоду по условиям государственных программ можно суммировать с собственными специальными предложениями LADA: Трейд-Ин (выгода от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели) и «Летнее предложение» для покупателей LADA 4х4 (выгода 30 тысяч рублей). Помимо государственных программ в июле продолжают действие специальные предложения LADA с дополнительной выгодой для участников LADAFINANCE от 20 до 40 тысяч рублей (в зависимости от модели).

«Мы приветствуем решение Правительства РФ о возобновлении государственных мер стимулирования спроса, которые уже доказали свою высокую эффективность. Я уверен, программы окажут положительное влияние на динамику продаж новых автомобилей в стране и позволят еще большему количеству людей приобрести новый автомобиль», – заявил Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

Подробности об условиях акций можно уточнить у официальных дилеров LADA или на сайте lada.ru.