Текущее положение Volkswagen – минимум реструктуризация

Volkswagen столкнулся с необходимостью проведения масштабной реструктуризации, направленной на сокращение расходов и устранение избыточных мощностей. Об этом заявил глава бренда Томас Шефер в интервью изданию Welt am Sonntag.

По словам Шефера, компания не видит другого способа сократить издержки на 4 миллиарда евро, кроме как закрыть некоторые заводы и провести значительное сокращение рабочих мест.

Шефер подчеркнул, что основные меры включают закрытие заводов, в том числе производственных площадок компонентов, а также уменьшение численности сотрудников. Однако он отметил, что компания стремится минимизировать социальные последствия. Сокращения планируется проводить через естественную убыль кадров и программу досрочного выхода на пенсию.

«Мы не можем просто прикрыть проблему и продолжать как раньше. Это обернется для нас еще более серьезными трудностями в будущем,» — сказал Шефер, добавив, что реструктуризация должна быть завершена за 3–4 года, а не откладываться до 2035 года.

Одной из ключевых проблем, по словам Шефера, является высокая стоимость труда в Германии. Затраты на рабочую силу на немецких заводах Volkswagen примерно в два раза выше, чем на предприятиях компании в Южной и Восточной Европе, что ставит компанию в невыгодное положение в условиях снижающегося спроса на европейском рынке.

Среди позитивных изменений Шефер отметил, что предпринятые ранее меры по экономии уже принесли компании дополнительную прибыль в размере 7,5 миллиарда евро. Однако, по его словам, этого недостаточно. Для сохранения конкурентоспособности необходимы дополнительные сокращения расходов.

Руководство компании предполагает, что без этих шагов конкуренты смогут значительно обогнать Volkswagen. Тем временем, профсоюзы, представляющие интересы работников, настаивают на альтернативных решениях, не связанных с сокращением рабочих мест и закрытием заводов, что добавляет напряженности в переговоры.

Решения, предложенные руководством Volkswagen для сокращения расходов, встретили серьезное сопротивление со стороны профсоюзов. Представители работников выступают против закрытия заводов и массового сокращения рабочих мест, настаивая на поиске альтернативных подходов к решению финансовых проблем компании.

Профсоюзы требуют, чтобы в рамках текущих переговоров по заработной плате и производственным мощностям компания представила планы, исключающие закрытие заводов и значительные сокращения штата. В противном случае они угрожают началом забастовок, которые могут начаться уже в декабре.

«Работники ожидают от компании ответственных решений, которые не ставят под угрозу их рабочие места и будущее заводов,» — заявили представители профсоюзов в ходе обсуждений.

По мнению профсоюзов, компания должна учитывать долгосрочные интересы сотрудников и искать пути повышения эффективности без радикальных мер.

На фоне растущей напряженности Volkswagen продолжает реализацию мер по экономии. По словам Томаса Шефера, компания уже добилась увеличения прибыли на 7,5 миллиарда евро благодаря ранее внедренным инициативам. Тем не менее, для достижения устойчивой конкурентоспособности необходимы дополнительные сокращения, включая запланированное снижение расходов на 4 миллиарда евро.

Представители компании отмечают, что снижение спроса на европейском рынке не позволяет надеяться на восстановление прежних объемов производства, а высокие затраты на рабочую силу в Германии усиливают необходимость реструктуризации.

Закрытие заводов и массовое сокращение рабочих мест могут иметь серьезные последствия как для работников, так и для экономики регионов, где расположены производственные площадки Volkswagen. Ожидается, что заводы, занимающиеся выпуском компонентов, также попадут под угрозу закрытия, что затронет дополнительные категории сотрудников.

Эксперты отмечают, что затягивание реструктуризации может негативно сказаться на конкурентоспособности компании. В то же время быстрая реализация предложенных мер может усугубить напряженность в отношениях с профсоюзами и вызвать масштабные протесты.

Планы реструктуризации Volkswagen подчеркивают необходимость баланса между экономической эффективностью и социальной ответственностью. Сохранение конкурентоспособности требует значительных изменений, однако для их реализации потребуется достижение компромисса с профсоюзами, который позволит учесть интересы всех сторон.