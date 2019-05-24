Новая мотоциклетная шина MICHELIN Tracker разработана для бездорожья

Новая шина MICHELIN Tracker, разработанная с учетом накопленного опыта участия компании в мотоциклетном спорте самого высокого уровня, предназначена для мотоциклистов, ценящих надежность и уверенность при движении по бездорожью.

Шина создана как для гонщиков-любителей, так и для и тех, кто использует мотоцикл с целью тренировок или развлечения.

Эксплуатация шины MICHELIN Tracker возможна на самых различных типах поверхностей: благодаря новому рисунку протектора, стойкости и выдающемуся сцеплению шина MICHELIN Tracker идеально подходит для движения как по песку, так по грунту или грязи.

MICHELIN Tracker сертифицирована для эксплуатации на дорогах общего пользования. Новинка может быть установлена на колеса дорожных мотоциклов, мотоциклов двойного назначения и мотоциклов класса Эндуро, таких как, например, модели Yamaha WR‑F 450 и Suzuki DR-Z 400.

Особое внимание разработчики уделили рисунку протектора: усиленное основание блоков позволяет уменьшить вероятность вырыва и улучшить износостойкость шины, а дополнительные выступы повышают стойкость к ударам и механическому воздействию.

Инновационный рисунок протектора MICHELIN Tracker обеспечивает отличные тяговые и тормозные характеристики даже в самых суровых условиях эксплуатации. Дополнительная защита и стойкость к ударному воздействию обеспечивается за счет соединительных элементов блоков протектора. К преимуществам новой конструкции протектора относятся уменьшенная масса, комфорт при движении и курсовая устойчивость.

Таким образом, эксплуатационные характеристики новинки MICHELIN Tracker, а также её универсальность и доступная цена смогут привлечь большое количество поклонников заездов по бездорожью, а технологии, использованные при её создании – самых увлеченных мотоциклистов.

Новую шину MICHELIN Tracker можно эксплуатировать в сочетании с наполнителем MICHELIN Bib Mousse, доступным в четырех размерных версиях (M15, M18, M22 и M199).