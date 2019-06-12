В мае продажи автомобилей Jeep выросли на 10 %

Несмотря на общий спад автомобильного рынка в мае (-7%) продажи Jeep выросли на 10% .

Лидером продаж в линейке Jeep стал внедорожник Jeep Grand Cherokee. В мае дилерские центры суммарно продали 81 автомобиль. Культовый Jeep Wrangler нового поколения был реализован в количестве 32 автомобилей. Также растет покупательский интерес к компактному внедорожнику Jeep Compass. В среднем, каждый месяц с начала 2019 года реализуется более 30 автомобилей.

В 2019 году FCA RUS прогнозирует дальнейшее увеличение роста продаж марки. Компания планирует расширить аудиторию Jeep за счет специальных условий на трейд-ин c выгодой от 150 до 300 тысяч рублей в зависимости от выбранной модели и кредитных ставок от 6,5% на весь модельный ряд Jeep.