Открытие флагманского центра Forland в Подмосковье

АО «МБ РУС» объявило об открытии в ноябре 2024 года флагманского дилерского центра грузовиков Forland, который будет располагаться в Московской области, деревня Вешки, ТПЗ «Алтуфьево», владение 5, строение 4. Центр станет важной точкой для продажи и обслуживания коммерческой техники бренда Forland в России, предоставляя грузоперевозчикам доступ к адаптированным для российских условий эксплуатации автомобилям.
На территории центра общей площадью более 500 кв. м будут располагаться просторный шоурум, офис продаж, сервисный центр и зона выдачи автомобилей. В этом дилерском центре будет представлена техника Forland, ориентированная на российский рынок, а также будут доступны оригинальные запасные части и аксессуары.
Открытие дилерского центра связано с растущим спросом на среднетоннажные грузовики в России. По словам представителей компании, российские грузоперевозчики нуждаются в надежных и ремонтопригодных транспортных средствах, которые сочетают в себе оптимальное соотношение цены и качества. В компании сообщили, что дилерский центр будет ориентирован на продажу грузовых автомобилей Forland, которые адаптированы для местных условий эксплуатации и имеют все необходимые сертификаты для работы в России.
В непосредственной близости от будущего шоурума уже находятся: центральный склад запасных частей, учебный центр и большая парковка с коммерческой техникой.
«На российском рынке коммерческого транспорта немало игроков, но мы не сомневаемся в успехе грузовиков Forland, адаптированных для эксплуатации в нашей стране. Новый шоурум — подтверждение серьезных планов по развитию китайского бренда в РФ»,— отметил Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта АО «МБ РУС».
«На российском рынке коммерческого транспорта немало игроков, но мы не сомневаемся в успехе грузовиков Forland, адаптированных для эксплуатации в нашей стране. Новый шоурум — подтверждение серьезных планов по развитию китайского бренда в РФ»,
В компании также подчеркнули, что, обладая многолетним опытом в сфере сервисного обслуживания автомобилей, дилерский центр сможет предложить клиентам высокий уровень качества обслуживания и обеспечит бесперебойное снабжение запчастями, независимо от региона страны.
В новом дилерском центре клиенты смогут ознакомиться с моделями коммерческой техники Forland, которые были адаптированы под российские условия эксплуатации. Среди представленных грузовиков — как популярные шасси, так и более сложные комплектации. Основные модели включают:
Для удовлетворения уникальных запросов клиентов АО «МБ РУС» сотрудничает с ведущими российскими производителями кузовов. На базе шасси Forland могут быть установлены разнообразные надстройки, включая изотермические фургоны, бортовые платформы со сдвижным тентом и другие решения. Как заявили в компании, это сотрудничество позволяет клиентам выбирать подходящий вариант и получать автомобиль, соответствующий их специфическим потребностям, в максимально короткие сроки.
Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта, подчеркнул:
«У нас очень большая база авторизованных кузовостроителей, и мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты и партнеры по всей России получали лучший продукт на самых привлекательных условиях».
Это сотрудничество обеспечивает гибкость в производстве и индивидуальный подход к потребностям грузоперевозчиков.
АО «МБ РУС» акцентирует внимание на послепродажном обслуживании автомобилей Forland. Все автомобили бренда получают трехлетнюю гарантию без ограничения пробега, а межсервисный интервал составляет 20 000 км или шесть месяцев в зависимости от условий эксплуатации. Первое техническое обслуживание рекомендуется пройти спустя 5 000 км пробега или через три месяца после покупки автомобиля. Комплектующие и расходные материалы хранятся на центральном складе компании в Московской области, а сроки доставки составляют от одного до пяти дней, с возможностью авиаперевозки для удаленных регионов.
Forland — дочерний бренд крупного китайского концерна Beiqi Foton Motor, который был основан в 1999 году. Под брендом Forland производятся малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные коммерческие автомобили. Компания располагает более чем 400 дилерскими центрами и 300 сервисными станциями в 50 странах мира. За время существования бренда было выпущено более пяти миллионов грузовиков.
АО «МБ РУС», которое ранее представляла в России автомобили Mercedes-Benz, основанное в 1994 году и входящее в группу «Автодом», занимается продажей и обслуживанием автомобилей в России, продолжая развивать сеть по поддержке автомобилей Forland на российском рынке.
C 2014 года amsrus.ru
Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.