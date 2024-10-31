Открытие флагманского центра Forland в Подмосковье

АО «МБ РУС» объявило об открытии в ноябре 2024 года флагманского дилерского центра грузовиков Forland, который будет располагаться в Московской области, деревня Вешки, ТПЗ «Алтуфьево», владение 5, строение 4. Центр станет важной точкой для продажи и обслуживания коммерческой техники бренда Forland в России, предоставляя грузоперевозчикам доступ к адаптированным для российских условий эксплуатации автомобилям.

На территории центра общей площадью более 500 кв. м будут располагаться просторный шоурум, офис продаж, сервисный центр и зона выдачи автомобилей. В этом дилерском центре будет представлена техника Forland, ориентированная на российский рынок, а также будут доступны оригинальные запасные части и аксессуары.

Шоурум Forland

Открытие дилерского центра связано с растущим спросом на среднетоннажные грузовики в России. По словам представителей компании, российские грузоперевозчики нуждаются в надежных и ремонтопригодных транспортных средствах, которые сочетают в себе оптимальное соотношение цены и качества. В компании сообщили, что дилерский центр будет ориентирован на продажу грузовых автомобилей Forland, которые адаптированы для местных условий эксплуатации и имеют все необходимые сертификаты для работы в России.

В непосредственной близости от будущего шоурума уже находятся: центральный склад запасных частей, учебный центр и большая парковка с коммерческой техникой.

Планы по развитию Forland на российском рынке

«На российском рынке коммерческого транспорта немало игроков, но мы не сомневаемся в успехе грузовиков Forland, адаптированных для эксплуатации в нашей стране. Новый шоурум — подтверждение серьезных планов по развитию китайского бренда в РФ», — отметил Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта АО «МБ РУС».

В компании также подчеркнули, что, обладая многолетним опытом в сфере сервисного обслуживания автомобилей, дилерский центр сможет предложить клиентам высокий уровень качества обслуживания и обеспечит бесперебойное снабжение запчастями, независимо от региона страны.

Технические характеристики и доступные модели Forland

В новом дилерском центре клиенты смогут ознакомиться с моделями коммерческой техники Forland, которые были адаптированы под российские условия эксплуатации. Среди представленных грузовиков — как популярные шасси, так и более сложные комплектации. Основные модели включают:

Шасси Forland 3 с полной массой 3,5 тонны, оснащенное турбодизелем мощностью 154 л. с., объемом 2 499 куб. см, и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эта модель ориентирована на перевозку малых и средних грузов, что делает ее подходящей для городских условий.

с полной массой 3,5 тонны, оснащенное турбодизелем мощностью 154 л. с., объемом 2 499 куб. см, и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Эта модель ориентирована на перевозку малых и средних грузов, что делает ее подходящей для городских условий. Рефрижератор на базе Forland 8 с двигателем мощностью 152 л. с., объемом 3 760 куб. см и 6-ступенчатой коробкой передач. Такой автомобиль отлично подходит для транспортировки товаров, требующих соблюдения температурного режима, и предназначен для региональных и междугородных перевозок.

с двигателем мощностью 152 л. с., объемом 3 760 куб. см и 6-ступенчатой коробкой передач. Такой автомобиль отлично подходит для транспортировки товаров, требующих соблюдения температурного режима, и предназначен для региональных и междугородных перевозок. Крано-манипуляторная установка на шасси Forland 12 с силовым агрегатом мощностью 209 л. с. и объемом 4 460 куб. см, с 8-ступенчатой механической коробкой передач. Одним из ключевых преимуществ модели является возможность установки надстройки длиной до 8 500 мм без необходимости удлинения колесной базы, что позволяет решать широкий спектр задач.

Для удовлетворения уникальных запросов клиентов АО «МБ РУС» сотрудничает с ведущими российскими производителями кузовов. На базе шасси Forland могут быть установлены разнообразные надстройки, включая изотермические фургоны, бортовые платформы со сдвижным тентом и другие решения. Как заявили в компании, это сотрудничество позволяет клиентам выбирать подходящий вариант и получать автомобиль, соответствующий их специфическим потребностям, в максимально короткие сроки.

Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта, подчеркнул:

«У нас очень большая база авторизованных кузовостроителей, и мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты и партнеры по всей России получали лучший продукт на самых привлекательных условиях».

Это сотрудничество обеспечивает гибкость в производстве и индивидуальный подход к потребностям грузоперевозчиков.

АО «МБ РУС» акцентирует внимание на послепродажном обслуживании автомобилей Forland. Все автомобили бренда получают трехлетнюю гарантию без ограничения пробега, а межсервисный интервал составляет 20 000 км или шесть месяцев в зависимости от условий эксплуатации. Первое техническое обслуживание рекомендуется пройти спустя 5 000 км пробега или через три месяца после покупки автомобиля. Комплектующие и расходные материалы хранятся на центральном складе компании в Московской области, а сроки доставки составляют от одного до пяти дней, с возможностью авиаперевозки для удаленных регионов.

Forland — дочерний бренд крупного китайского концерна Beiqi Foton Motor, который был основан в 1999 году. Под брендом Forland производятся малотоннажные, среднетоннажные и крупнотоннажные коммерческие автомобили. Компания располагает более чем 400 дилерскими центрами и 300 сервисными станциями в 50 странах мира. За время существования бренда было выпущено более пяти миллионов грузовиков.

АО «МБ РУС», которое ранее представляла в России автомобили Mercedes-Benz, основанное в 1994 году и входящее в группу «Автодом», занимается продажей и обслуживанием автомобилей в России, продолжая развивать сеть по поддержке автомобилей Forland на российском рынке.