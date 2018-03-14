70 лет спортивным автомобилям Porsche 8

В этом году музей Porsche в рамках выставки Retro Classics отмечает 70-летие спортивных автомобилей Porsche.

Каждый час на стенде Porsche посетители могут отправиться в 15-минутное путешествие назад во времени и окунуться в историю бренда Porsche. Центральным элементом экскурсии станет ряд эксклюзивных спорткаров, в число которых, в частности, входит концепт класса гран-туризмо на базе Porsche 911. Уникальная модель, созданная осенью 1969 года, стала известна под наименованием 915. Ее увеличенная на 350 мм колесная база была призвана обеспечить дополнительное пространство для ног задних пассажиров. Экспозиция также включает 356 Speedster 1955 года. Этот облегченный доступный спорткар был специально разработан для американского рынка в 50-х годах.

Ключевой темой экспозиции Porsche станет развитие технологий турбонаддува. Революционные разработки компании будут проиллюстрированы четырьмя спортивными моделями, охватывающими временной промежуток в несколько десятилетий. Porsche 961 – гоночный вариант суперкара 959 – продемонстрировал надежность и эффективность инновационных технологий в ходе гонки на выносливость в Ле-Мане в 1986 году. В 1991 году стартовало производство эксклюзивного кабриолета 944 Turbo мощностью 250 л.с., общий тираж которого составил всего 528 автомобилей.

В 1997 году подразделение Porsche Exclusive представило доработанный вариант последнего 911 Turbo с воздушным охлаждением: автомобиль оснащался оппозитным двигателем объемом 3,6 л, мощность которого была увеличена с 408 до 430 л.с. Кульминацией развития технологий турбонаддува стал впечатляющий Porsche 911 GT2 RS, которому принадлежит рекорд Северной петли Нюрбургринга для серийных автомобилей: 6 минут 47,3 секунды. Этот суперкар с задним приводом и двигателем мощностью 515 кВт (700 л.с.) является самым быстрым и мощным на сегодняшний день «девятьсот одиннадцатым» с допуском для дорог общего пользования. Данный автомобиль, представленный на выставке Retro Classics, предлагается в качестве опции для мероприятий Porsche Track Experience.

24 марта в 14:00 на стенде Porsche состоится автограф-сессия двукратного чемпиона мира по ралли Вальтера Рёрля и гоночных легенд Porsche Ханса Херрманна и Курта Аренса. Вальтер Рёрль является представителем и разработчиком Porsche на протяжении уже 25 лет. Ханс Херрманн, в феврале отметивший 90-летний юбилей, является одним из самых успешных заводских пилотов Porsche AG, на счету которого более 80 побед как в своих классах, так и в общем зачете. Курт Аренс завоевал для Porsche высшие ступени пьедестала почета в ходе гонок на выносливость в Цельтвеге в 1969 году и на Нюрбургринге в 1979 году.

Кроме того, в субботу, 24 марта, автографы также будут раздавать победитель Ле-Мана Марк Либ и заводской пилот Porsche Дирк Вернер. Ханс Херрманн и Курт Аренс также посетят экспозицию Porsche в воскресенье 25 марта, в дополнительной автограф-сессии также примут участие пилоты Porsche Лоренс Вантор и Рихард Литц. Более того, знаменитый фанат и коллекционер Porsche Магнус Уокер сообщил, что в субботу 24 марта в 16:00 он будет присутствовать на стенде Porsche, где можно будет приобрести его книгу “Urban Outlaw: Dirt Don’t Slow You Down” издательства Delius Klasing и получить автограф автора.

В течение всех дней выставки будет работать команда подразделения Porsche Classic. Гости смогут задать специалистам вопросы на тему ремонта и восстановления классических Porsche, а также получить консультации по более чем 52 000 наименованиям всеобъемлющего ряда оригинальных деталей Porsche, включая систему отслеживания автомобилей Porsche Classic Vehicle Tracking System и запасные части, созданные по технологии 3D-печати. В качестве наглядного примера своих навыков и возможностей специалисты представят восстановленный прототип Porsche 911 S Type 915. На выставке также будет присутствовать команда Porsche Experience, чтобы предложить эксклюзивный опыт вождения по необычным маршрутам и гоночным трассам, а также снежным и ледяным покрытиям. Команда Porsche Drive представит свои решения в области передвижения и текущий модельный ряд.

Наряду с традиционным набором сувениров и книг собственного издательства Edition Porsche Museum в магазине музея также впервые будет представлена коллекция Porsche Driver’s Selection, приуроченная к 70-летнему юбилею спортивных автомобилей Porsche. Кроме этого будет доступен ряд продуктов Porsche Classic. Поклонники Вальтера Рёрля смогут найти масштабные модели гоночных автомобилей и книги о легенде автоспорта.

Выставка Retro Classics пройдет с 22 по 25 марта 2018 года в выставочном центре Messe Stuttgart. Музей Porsche займет традиционное место в зале 4, Porsche Hall.