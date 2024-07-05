JAC – итоги первого полугодия 2024

JAC подвела итоги первого полугодия 2024 года, продемонстрировав рост продаж на российском рынке. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, продажи увеличились на 11%, достигнув почти 5000 автомобилей.

Основными моделями, способствовавшими росту, стали J7, на долю которого пришлось 25% от общего количества продаж, JS6 с 23% и пикап Т8 с 18%. В мае на рынок вышел новый пикап Т9, ставший лидером модельного ряда.

JAC Motors отмечает свой 60-летний юбилей в этом году и продолжает расширять ассортимент своих автомобилей на российском рынке. До конца 2024 года планируется представить несколько обновленных моделей.