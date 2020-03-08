Стала известна палитра цветов нового Ford Bronco

Стала известна палитра цветов нового Ford Bronco
08 марта 20:11 2020

В списке оттенков есть «Зона 51» и «Синяя антиматерия»

Вероятную палитру цветов кузова Ford Bronco опубликовали в интернете: похоже, что возрождённый внедорожник готов порадовать покупателей весьма интересными оттенками.

На сайте Automotivetouchup, посвящённому подбору красок для автомобилей, уже появился список цветов для возрождённого Ford Bronco, включая фирменные коды оттенков и образцы цветов. Всего доступно 10 оттенков, включая такие любопытные, как «Зона 51» и «Синяя антиматерия». В то же время, цвет под названием «Оксфордский белый» знаком покупателям Ford на протяжении нескольких десятилетий. Конечно, это нельзя назвать официальной информацией, однако до премьеры осталось совсем немного времени.

Стала известна палитра цветов нового Ford Bronco

Фото: Automotivetouchup

Новое поколение внедорожника Ford Bronco, как уверяют инсайдеры, должно дебютировать в марте нынешнего года, а уже в апреле компания собирается презентовать более компактную версию Bronco Sport. Обе модификации Bronco получат как трёхдверный, так и пятидверный кузов, но версия Sport появится в продаже раньше — вероятно, уже в конце 2020 года, тогда как старший «Бронко» выйдет на рынок только в начале следующего.

По данным Мотор.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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