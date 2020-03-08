Стала известна палитра цветов нового Ford Bronco

Вероятную палитру цветов кузова Ford Bronco опубликовали в интернете: похоже, что возрождённый внедорожник готов порадовать покупателей весьма интересными оттенками.
На сайте Automotivetouchup, посвящённому подбору красок для автомобилей, уже появился список цветов для возрождённого Ford Bronco, включая фирменные коды оттенков и образцы цветов. Всего доступно 10 оттенков, включая такие любопытные, как «Зона 51» и «Синяя антиматерия». В то же время, цвет под названием «Оксфордский белый» знаком покупателям Ford на протяжении нескольких десятилетий. Конечно, это нельзя назвать официальной информацией, однако до премьеры осталось совсем немного времени.
Фото: Automotivetouchup
Новое поколение внедорожника Ford Bronco, как уверяют инсайдеры, должно дебютировать в марте нынешнего года, а уже в апреле компания собирается презентовать более компактную версию Bronco Sport. Обе модификации Bronco получат как трёхдверный, так и пятидверный кузов, но версия Sport появится в продаже раньше — вероятно, уже в конце 2020 года, тогда как старший «Бронко» выйдет на рынок только в начале следующего.
По данным Мотор.
C 2014 года www.amsrus.ru
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