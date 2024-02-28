В Днях Скорости на Льду Байкала 2024 примут участие Evolute и Voyah

Генеральными спонсорами XII Фестиваля Автоспорта «Дни Скорости на Льду Байкала» 2024 станут российский лидер в производстве электромобилей Evolute и премиальный бренд электромобилей Voyah. Мероприятие пройдет с 27 февраля по 2 марта в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области. Ледяная трасса будет специально подготовлена для проведения попыток установления новых рекордов.

Среди участников в категории серийных автомобилей будут выступать премиальный электрический седан Voyah Passion Long Range с увеличенной дальностью хода и флагманский электрокроссовер Evolute – i-Jet. Обе модели будут соревноваться за победу в различных номинациях. Седан Voyah Passion примет участие в ресурсном испытании на дальность пробега, чтобы определить, насколько далеко сможет проехать электромобиль без дополнительной зарядки в суровых зимних условиях, а также продемонстрирует максимальные результаты в заездах на дистанцию 1000 метров как с места, так и с хода. Спортивный кроссовер Evolute i-JET попытается установить рекорд скорости на льду на дистанции 500 метров при старте с места и с хода. Результаты в зависимости от дисциплины будут зафиксированы и переданы в Российскую автомобильную федерацию (РАФ) или внесены в книгу рекордов России.

В рамках фестиваля также можно будет познакомиться с уникальным электрическим спортпрототипом Сарма 2 Evolute, в создании которого принимали участие российские конструкторы. Прототип был построен с использованием компонентов от отечественных поставщиков, которые проходят испытания в составе российских электромобилей Evolute и будут применяться в серийном производстве этих электромобилей на заводе марки в Липецкой области в ближайшей перспективе.

Технические характеристики и внешний вид «болида» пока держатся в секрете. За рулем болида Cарма 2 Evolute выступят известная российская гонщица Анастасия Нифонтова и Станислав Лыжин, известный картингист, тренер сборной Иркутской области по картингу. Проект Сарма Evolute демонстрирует, что российская промышленность имеет опытную научно-производственную базу и готова к выпуску электромобилей, состоящих исключительно из отечественных компонентов.

Все применяемые разработки выполнены конструкторами и инженерами компании «Системы Автономной Энергии», которые ведут тесное сотрудничество с Физико-Технического института имени А.Ф. Иоффе. В экстремальных заездах будет получена важная информация по работе тяговой батареи, правильно выбрано то или иное инженерное решение: химический состав ячейки, верно ли спроектирована системы термостатирования, которая должна при высоких/низких температурах обеспечивать наиболее эффективную работу тяговой батареи.

Электропривод был разработан компанией «Приводная техника». Его особенность заключается в том, что он может работать в большом диапазоне нагрузок и тем самым быть применимым на различных классах автомобиля. Также он имеет отличные массогабаритные характеристики и высокую удельную мощность. В гоночных заездах будет проверятся выносливость данного двигателя при высоких нагрузках.

«Создание прототипа Сарма Evolute — это следование хорошей традиции автомобилестроения, которая и побуждает людей по всему миру любить автомобили. Каждый серьезный автопроизводитель имел отношение к автоспорту в любом его проявлении. Причастность к миру высоких скоростей позволяет выходить инженерам на острие технологических возможностей, и испытывать новые решения в суровых условиях, которые в дальнейшем найдут свое применение в гражданских автомобилях» – прокомментировали в компании «Моторинвест».

Соревнования проходят на естественном льду по специально подготовленной и утвержденной Российской автомобильной федерацией (РАФ) трассе протяженностью 14-15 км, предназначенной для достижения средней скорости в 300 км/час. Рекордные попытки осуществляются на дистанции 1 км с хода и с места в соответствии с регламентами РАФ и FIA. Пилоту предстоит пройти эту дистанцию в обе стороны в течение часа. Среднее значение показанной скорости будет его результатом. К участию в гонках допускаются как серийные (категория Б), так и специально подготовленные автомобили, соответствующие техническим требованиям РАФ.