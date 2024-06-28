В Москве представили новый кроссовер Hongqi HS3

В Москве состоялась презентация компактного кроссовера Hongqi HS3, который поступил в продажу у российских дилеров. Автомобиль предлагается в двух комплектациях: Comfort по цене 3 990 000 рублей и Deluxe от 4 590 000 рублей.

Hongqi HS3 оснащается двумя вариантами двигателей: 1.5T (156 л. с., 252 Н·м) с передним приводом и 7-ступенчатой трансмиссией, и 2.0T (245 л. с., 380 Н·м) с полным приводом и 8-ступенчатой трансмиссией.

Салон автомобиля отличается просторностью. Панорамная крыша площадью 0,78 м² и большой колесной базой 2770 мм при длине 4655 мм и ширине 1900 мм. В отделке интерьера использованы высококачественные материалы, спортивные сиденья с электроприводом регулировки и шумоизоляция.

Комплектация Comfort включает панорамный люк, электропривод зеркал и двери багажника, подогрев передних сидений, бесключевой доступ, датчики дождя и света. Система безопасности включает адаптивный круиз-контроль, круговой обзор, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, контроль слепых зон и удержание в полосе. Автомобиль оснащается колесами размерностью 19” с шинами 235/55R19.

Комплектация Deluxe дополнительно оснащена системой приветственной подсветки, кожаной отделкой сидений и руля, вентиляцией передних сидений, ионизатором воздуха, автоматическим затемнением зеркал и системой автоматической парковки. Автомобиль оснащается колесами размерностью 20” с шинами 235/50R20.

Гарантия на автомобили составляет 2 года или 100 000 км пробега. Дополнительно предоставляется 3 года безвозмездного устранения неисправностей при условии пробега до 150 000 км.