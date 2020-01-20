Jeep готовится электрифицировать свои автомобили

Предполагается, что к 2022 году каждая модель Jeep будет иметь электрический или гибридный вариант

О глобальных планах бренда рассказал президент Jeep Кристиан Менье. По его словам, компания уже готова начать производство электрических и гибридных версий классических внедорожников.

И первым должен стать Jeep Commander, который приедет на китайский рынок. По размерам машина сопоставима с Grand Cherokee. С учетом субсидий от властей Китая стоимость внедорожника начинается от 44 070 долларов (около 2 миллионов 717 тысяч рублей).

На завершившейся недавно в Лас-Вегасе выставке CES Jeep уже показал гибридные варианты Wrangler, Renegade и Compass. На этих автомобилях опробована новая технология 4xe.

Менье также добавил, что освоение новых технологий компания начнет с гибридных модификаций, включая использование подключаемых модулей. В ближайшее десятилетие должна появиться и полностью электрическая версия Jeep.

По материалам CAR.RU.