Экотакси от «Сборки» и Suzuki

«Наши люди в булочную на такси не ездят», однако, теперь они могут заказать такси, чтобы сдать вторсырье на переработку – это стало одним из последних экологических трендов! Экоцентр “Сборка” предлагает удобный сервис экотакси для раздельного сбора отходов всем экологически осознанным жителям Москвы, Подмосковья и соседних регионов.

Сегодня многие люди готовы заниматься раздельным сбором отходов, но не все уверены, что их усилия не пропадут даром и мусор будет действительно переработан. Водители экотакси не только заберут пластик, втулки, картон, стекло, одежду, книги, вещи для благотворительных сборов и даже крупногабаритную технику, подготовленные для переработки, но и помогут с сортировкой прямо на месте, если потребуется помощь.

Сервис экотакси является одним из направлений деятельности экологического центра “Сборка”, рядом с пунктами приёма вторсырья, интерактивными музеями переработки, экомагазинами и специальными площадками для проведения фестивалей и мероприятий. Однако география этой услуги постоянно расширяется.

Экотакси уже работает в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге, Рязани и Калуге, и продолжает привлекать и обучать все больше неравнодушных людей. Сервис имеет серьезные перспективы, что побуждает не только сознательных граждан, но и компании, сосредоточенные на глобальном экологическом тренде, такие как Suzuki, принимать активное участие в инициативах “Сборки”. “СУЗУКИ МОТОР РУС” выделила автомобиль Suzuki SX4 для использования в экотакси.

Suzuki SX4

Suzuki SX4, как самый престижный автомобиль в линейке бренда, отлично справляется со своими обязанностями как в городе, так и на бездорожье, где требуется повышенная проходимость. Интеллектуальная система полного привода ALLGRIP SELECT, вместительный багажник объемом до 1269 литров, а также эффективный расход топлива (от 5,2 до 7,9 литров на 100 км) благодаря турбированному двигателю 1.4Т VVT BOOSTERJET делают этот автомобиль незаменимым в экологической миссии.

За год и десять месяцев с помощью сервиса экотакси и автомобиля Suzuki было вывезено около 49 тонн вторсырья!

Совместно с SUZUKI, экоцентр “Сборка” участвовал в более чем 150 мероприятиях в Москве и близлежащих городах, принимая от посетителей и гостей вторсырье для переработки и осуществляя просветительскую деятельность.

Заказать услугу просто – нужно заполнить заявку на сайте https://ecosborka.ru/ecotaxi/. Водитель может приехать на следующий день (предварительно согласовав дату и время) и забрать вторсырье прямо из квартиры или офиса. Единственное условие – вторсырье должно быть правильно упаковано в завязанные пакеты или закрытые коробки и быть чистым и сухим.

Стоимость услуги зависит от региона и расстояния поездки. Расчет стоимости можно выполнить, используя зонирование на сайте в разделе “Экотакси”.

“SUZUKI уже не первый год оказывает помощь волонтерам “Сборки”. Мы искренне благодарим коллег за их активную позицию в защите окружающей среды и восхищаемся их безграничным энтузиазмом и упорством. “СУЗУКИ МОТОР РУС” как часть одной большой семьи SUZUKI идет в ногу со временем и старается поддерживать борьбу за чистое будущее наряду со своими коллегами со всего мира”, – прокомментировала операционный директор ООО “СУЗУКИ МОТОР РУС” Ирина Зеленцова.