Ambertruck расширяет возможности дополнительного оснащения грузовиков

Ambertruck JM эвакуатор

Ambertruck расширяет возможности дополнительного оснащения грузовиков
26 июня 20:11 2024

Официальный дистрибьютор российских коммерческих автомобилей Ambertruck, ООО «ТД Комавто» объявил о расширении возможностей дополнительного оснащения своих моделей SM, JM и JL.

Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими кузовостроителями, клиентам теперь доступен широкий выбор специализированных надстроек для различных отраслей экономики.

Партнеры-кузовостроители – ООО Автомобильный завод, ООО «Нижегородский автомобильный завод», ООО «Спецмобиль-НН», ООО «Промтехника» и ООО «Меткомплекс» – специализируются на производстве определенных типов надстроек для грузового транспорта. Все автомобили Ambertruck оснащены дизельными двигателями стандарта ЕВРО-4 и адаптированы к российским климатическим условиям.

Ambertruck JM борт-тент
Ambertruck JM борт-тент

Ambertruck JL массой от 3,5 до 5 тонн подходит для установки автогидроподъемников, фургонов и бортовых платформ. Эти надстройки используются для высотных работ, доставки товаров и обеспечения строительных бригад оборудованием.

Ambertruck JM массой от 7,5 до 9,4 тонн предназначен для дооснащения мусоровозами, гидроподъемниками, крано-манипуляторными установками и другими надстройками. Эта модель востребована в коммунальном хозяйстве и строительстве.

Ambertruck SM массой 12 тонн подходит для оснащения фургонами, мусоровозами, эвакуаторами, автогидроподъемниками, илососами и подметально-уборочными машинами. Эти надстройки используются для транспортировки жидких и сыпучих отходов и материалов.

Ambertruck JM мусоровоз
Ambertruck JM мусоровоз

Расширение технических возможностей автомобилей Ambertruck открывает новые перспективы для их применения в различных сферах российского бизнеса.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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