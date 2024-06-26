Ambertruck расширяет возможности дополнительного оснащения грузовиков

Официальный дистрибьютор российских коммерческих автомобилей Ambertruck, ООО «ТД Комавто» объявил о расширении возможностей дополнительного оснащения своих моделей SM, JM и JL. Благодаря сотрудничеству с ведущими российскими кузовостроителями, клиентам теперь доступен широкий выбор специализированных надстроек для различных отраслей экономики. Партнеры-кузовостроители - ООО Автомобильный завод, ООО «Нижегородский автомобильный завод», ООО «Спецмобиль-НН», ООО «Промтехника» и ООО «Меткомплекс» - специализируются на производстве определенных типов надстроек для грузового транспорта. Все автомобили Ambertruck оснащены дизельными двигателями стандарта ЕВРО-4 и адаптированы к российским климатическим условиям. Ambertruck JM борт-тент Ambertruck JL массой от 3,5 до 5 тонн подходит для установки автогидроподъемников, фургонов и бортовых платформ. Эти надстройки используются для высотных работ, доставки товаров и обеспечения строительных бригад оборудованием. Ambertruck JM массой от 7,5 до 9,4 тонн предназначен для дооснащения мусоровозами, гидроподъемниками, крано-манипуляторными установками и другими надстройками. Эта модель востребована в коммунальном хозяйстве и строительстве. Ambertruck SM массой 12 тонн подходит для оснащения фургонами, мусоровозами, эвакуаторами, автогидроподъемниками, илососами и подметально-уборочными машинами. Эти надстройки используются для транспортировки жидких и сыпучих отходов и материалов. Ambertruck JM мусоровоз Расширение технических возможностей автомобилей Ambertruck открывает новые перспективы для их применения в различных сферах российского бизнеса.