Fiat представил новое поколение культовой модели 500 © Fiat

Культовый итальянский хэтчбек сменил поколение и стал электрокаром

Знаменитый сити-кар Fiat 500 глобально изменился: новую двухдверку разработали на полностью электрической платформе и «оцифровали» интерьер. Дизайн кузова «чинквеченто» по-прежнему оформлен в ретро-стиле модели 1957 года, а салон сохранил «воздушную» компоновку без центрального тоннеля.

По сравнению с предшественником новинка стала на 62 миллиметра шире, на 13 миллиметров длиннее, прибавила 20 миллиметров в колёсной базе, но отличилась на 47 миллиметров меньшей высотой. Проще всего узнать электрический хэтчбек нового поколения по значку «500», заменившему логотип Fiat, и прорезям ДХО в капоте. Сзади изменилась конфигурация бампера и фонарей.

Внутри в новом 500e о предшественнике ничего не напоминает: от многоуровневой передней панели, перегруженной физическими клавишами, отказались в пользу консервативной стойки с «парящим» 10,25-дюймовым тачскрином медиасистемы, «роялем» переключателей климатической установки и кнопочным пультом управления режимами движения.

Традиционный круглый дисплей приборов оставили: показания отображаются на 7-дюймовом экране. Ключевые переключатели выведены на новый двуспицевый мультируль с усечённым основанием. В качестве демонстрационного образца нового «чинквеченто» Fiat выбрал версию с открытым мягким верхом — раньше у электрокаров такого исполнения не было.

Пока заявлено единственное сочетание 120-сильного электромотора и литий-ионной тяговой батареи ёмкостью 42 киловатт-часа. Автономность сити-кара внушительная: 500e сможет проехать без подзарядки до 320 километров по циклу WLTP, разгоняясь до скорости 150 километров в час. «Городские» 50 километров в час новинка может набрать всего за 3,1 секунды.

Приём заказов на новую «пятисотку» открыт: за «приветственное» исполнение First Edition с максимальным оснащением придётся выложить 37 900 евро (2,77 миллиона рублей), а «живые» машины поступят к дилерам летом. Ожидается, что базовый электрокар будет стоить около 30 тысяч евро (2,19 миллиона рублей).

Для сравнения обычный бензиновый Fiat 500 в Италии можно приобрести за 15 150 евро (1,1 миллиона рублей). Электромобиль не вытеснит хэтчбеки предыдущего поколения с классическими ДВС — модели будут продаваться параллельно.

По материалам Motor.