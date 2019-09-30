Обновленная версия Toyota Land Cruiser 200

На российском рынке стартуют продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200

Флагманский внедорожник получил новые колесные диски, новый цвет кузова и усовершенствованную противоугонную систему

Комплекс защиты от угона Land Cruiser 200 теперь включает уникальный датчик движения в брелоке ключа, благодаря которому сигналы для активации бесконтактного доступа в автомобиль не могут быть перехвачены, если ключ находится в состоянии покоя

Помимо новой функции, арсенал решений безопасности Land Cruiser 200 включает датчики наклона, датчики внутреннего объема и центральный замок с двойной блокировкой, а также дополнительные таблички с VIN-номером на различных деталях автомобиля

Эффективность дополнительных табличек с VIN-номером многократно повышает специальный информационный сайт, на котором можно ввести VIN-номер своего автомобиля и сверить соответствие фактических параметров заявленным «паспортным данным»

Стоимость обновленного Land Cruiser 200 осталась неизменной и начинается от 4 725 000 рублей

Официальные дилеры Тойота открывают прием заказов на обновленную версию легендарного Land Cruiser 200

Неизменный флагман внедорожной линейки Toyota, недавно преодолевший отметку в десять миллионов проданных экземпляров в мире, получил обновления в экстерьере и усовершенствованный комплекс противоугонных систем, обеспечивающих владельцу дополнительный запас уверенности.

Так, на Toyota Land Cruiser в топовом исполнении Executive Lounge с обновлением появились колесные диски нового дизайна. Кроме того, для всех комплектаций модели (за исключением версии TRD) стал доступен новый цветовой оттенок — «черный перламутр».

Главные изменения коснулись противоугонного комплекса. С обновлением все комплектации Toyota Land Cruiser 200 c бесключевым доступом Smart Entry получили уникальную функцию Motion Sensor — датчик движения в ключе бесконтактного доступа. Благодаря датчику брелок ключа, находясь в состоянии покоя, не излучает сигнал для активации функции Smart Entry. Таким образом, сигнал не может быть перехвачен специальным устройством, что позволяет значительно снизить риск угона автомобиля.

Помимо новой функции, арсенал защиты от угона нового Land Cruiser 200 включает усовершенствованную противоугонную систему с датчиками наклона, внутреннего объема и центральным замком с двойной блокировкой.

Важной противоугонной мерой, применяемой на автомобилях Toyota, и в частности на обновленном Land Cruiser 200, также являются дополнительные таблички с VIN-номером на различных деталях. Выполненные при помощи лазерной резки таблички надежно защищены от подделки благодаря технологии «саморазрушения» (при попытке переклейки) и специальной окантовке, светящейся в ультрафиолетовом свете. Расширенная маркировка с VIN-номером обеспечивает более широкие возможности идентификации угнанной машины и, как следствие, снижает интерес угонщиков к моделям Toyota, одновременно позволяя покупателям на вторичном рынке быстро и эффективно проверить «чистоту» истории автомобилей с пробегом.

Эффективность дополнительных табличек с VIN-номером многократно повышает специальный информационный сайт. Портал позволяет как покупателям, так и представителям правоохранительных органов проверять соответствие фактических параметров автомобиля его заявленным «паспортным данным». Сервис предоставляет сведения о типе двигателя, цвете кузова и интерьера, месяце и годе производства автомобиля Toyota. Возможности дополнительной верификации VIN-номера осложняют процесс продажи угнанного транспортного средства на вторичном рынке и, как следствие, призваны снизить интерес злоумышленников к продукции бренда.

Цена обновленного Land Cruiser 200 не изменилась. Стоимость автомобиля в комплектации «Элеганс» начинается от 4 725 000 рублей (с учетом специальной сниженной цены в сентябре).