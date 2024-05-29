Geely представляет в России новую версию кроссовера Geely Atlas

Geely представляет на российском рынке новый высокотехнологичный кроссовер Geely Atlas с полным приводом. Автомобиль будет доступен в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport, аналогичных версиям с передним приводом.

Новый Geely Atlas оснащен шестым поколением системы автоматически подключаемого полного привода. Эта интеллектуальная система отличается быстрым откликом, точным распределением крутящего момента и возможностью варьировать тягу к осям в пропорции до 50:50, что улучшает проходимость, устойчивость на скользких дорогах и комфорт при различных условиях движения. Помимо стандартных режимов Comfort, Eco, Sport и Intelligent, добавлены режимы Offroad для легкого бездорожья и Snow для зимних условий.

Под капотом автомобиля установлен мощный 2,0-литровый турбированный бензиновый двигатель на 200 л.с. с крутящим моментом 325 Нм. Его потенциал реализует 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin с гидротрансформатором, обеспечивающая быстрое и плавное переключение передач и низкий расход топлива. Коробка передач отличается низким уровнем шума и не требует обслуживания в течение гарантийного срока (5 лет или 150 тыс. км пробега).

Отличительной чертой экстерьера Geely Atlas с полным приводом является эмблема AWD на багажной двери.

Geely Atlas

Кроссовер Geely Atlas нового поколения предлагает широкий спектр современных опций комфорта, систем безопасности и электронных помощников, включая адаптивный круиз-контроль и систему интеллектуального вождения G-Pilot.

В комплектацию Luxury входят полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль, 13,2-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей мультимедийной системы с функцией дублирования экрана смартфона и поддержкой Bluetooth, а также беспроводная зарядка для смартфонов. Передние и задние сиденья, рулевое колесо, боковые зеркала, заднее и лобовое стекла, а также форсунки стеклоомывателя оснащены обогревом. Система интеллектуального управления дальним светом фар и отделка интерьера темно-синей экокожей со светло-серыми вставками также входят в стандартное оснащение.

Версия Flagship дополнена проекционным HUD-дисплеем, премиальной аудиосистемой с 11 динамиками, включая динамики в подголовнике водителя, и функцией синхронизации атмосферной подсветки с музыкой. Автомобиль также оснащен электроприводом двери багажника, солнцезащитными козырьками с прозрачными секциями из затемненного стекла, вентиляцией передних сидений, регулировкой длины подушки водительского сиденья и электрорегулировкой поясничного подпора.

Версия Flagship Sport отличается 20-дюймовыми легкосплавными дисками и двухцветной окраской с черными элементами кузова, включая крышу. В эту комплектацию входят подсветка логотипа Geely, светодиодная линия дневных ходовых огней по всей ширине радиаторной решетки и декоративная прозрачная накладка на селекторе коробки передач.

Цены на версии Geely Atlas с полным приводом будут объявлены позже.