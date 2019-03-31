Lada Vesta Roadster: вымысел или реальность?

Очередной рендер необычной «Весты» появился в сети

В сети появился очередной рендер необычной «Весты», и несмотря на то, что выглядит она как купе, предполагается жесткая открывающаяся крыша. Родстер Lada Vesta мог бы быть выполнен в фирменном «X-стиле» отечественной марки.

Разумеется, популярность отечественной модели LADA Vesta (бестселлер 2018 года и постоянное второе место на протяжении последних нескольких месяцев) порождает спекуляцию на ее фоне. Так, независимый дизайнер представил очередной рендер автомобиля, представив его в кузове родстер (так он сам отметил), но мы более уверены в кузове Shooting Brake. Отдельно заметим, что семейство Vesta за первые 2 месяца 2019 года разошлось тиражом в 15 038 экземпляров.

Судя по изображению, модель должна будет получить удлиненный капот, укороченную колесную базу, две двери, а также фирменный семейный Х-образный стиль передней части и выштамповки на дверях. Стоит отметить, что автомобиль выглядит действительно стильно и наличие лишь двух дверей придает ему особый шарм. Разумеется, кузов родстер подразумевает отрывающийся верх.

К сожалению, подобная версия не планируется в компании, но могла бы занять свою долю рынка среди поклонников компании и спортивного стиля.

Тем временем названа «пятерка» самых быстрых серийных автомобилей LADA. Рейтинг был составлен на основании времени разгона до скорости 100 км/ч. Абсолютным лидером является сошедшая с конвейера в прошлом году LADA Vesta Sport.

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