Сложная борьба российских экипажей на Азорском ралли

Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов лидировали 13 и 15 на Азорском ралли

Для российских болельщиков первая гонка нового сезона прошла в напряжении – экипаж петербуржцев Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова на Citroen C3 R5 лидировал 13 из 15 спецучастков. Но повествование лучше вести по порядку…

Все пилоты единогласно признают Азорское ралли самым красивым из всех гонок, где они принимали участие, однако, каждый отмечает, что погодные условия тут поистине непредсказуемы. Ретроспективно, за последние четыре сезона острова стараются явить все многообразие погодных условий и переменчивость субтропического климата Атлантики: в один день, сменяя друг друга, могут быть солнце, туман и ветер, ливень и дымка. В субботу весь этот климатический микст выплеснулся на участников ралли в течение пары часов. За первую секцию дня гонщики смогли оценить всё «погодное меню» и некоторые позиции – одномоментно.

Такие условия, когда вода со всех сторон (даже внутри некоторых автомобилей), сказались на результатах и темпе прохождения спецучастков – некоторые отпускали газ, перестраховываясь, иные совершали ошибки в непривычных условиях. СУ «Tronqueira» оказался самым медленным спецучастком ралли – средняя скорость пелотона составила от 50 до 70 км/ч.

Вчерашний фаворит француз Пьер-Луи Лубэ, по техническим причинам выбыл из гонки сразу после первого спецучастка дня. Алексей Лукьянюк аккуратно преодолел первый спецучасток, неплохо проехал второй, а на третьем – проехал на торможении мимо поворота прямо – настолько скользкой оказалась дорога. Этот инцидент никак не поменял расстановку сил и позиции экипажей в итоговой ведомости. Пилоты единодушно отмечали насколько ужасной была видимость, скользкой дорога и каких усилий стоило им довести автомобиль на финиш спецучастка в целости и сохранности.

Алексей Арнаутов, штурман: «В целом хороший день, мне нравятся спецучастки – сложные, интересные, но очень подкачала погода. Я считаю, что СУ «Тронкейра» не хуже легендарного «Сете-Сидадеш». Конечно, зрелищности там нет и таких красот, как на вулкане, тем более. Но по технике пилотирования и, в моём случае – чтения стенограммы, пришлось потрудиться: поворот за поворотом, и прямых отрезков практически нет. Сегодня это всё щедро полило водичкой, поэтому скорость упала – везде скользили. «Лукас» сказал, что радости этот спецучасток ему совсем не доставил: ему бы хотелось прогнать его по полной программе, по сухому. Мои впечатления где-то «50х50» – мне всё равно трасса нравится, хотя, конечно, местами было страшно. А третий спецучасток секции был просто сущий кошмар.

Мы его ездили в прошлом году, там что-то поменялось, но несущественно. Повороты, в которых мы промазали, были настолько скользкими… Мы знаем спецучасток, знаем эти места, но было настолько скользко, что автомобиль не смог повернуть. Нам повезло, было место, куда можно выехать и развернуться. Но это был реальный кошмар: вода стояла на лобовом стекле, не было ничего видно. Тумана не было, но воды в воздухе было настолько много, что ее не сдувало на скорости с лобового стекла, её даже не смахивали дворники. Вот такой весёлый денёчек».

Вторая секция дня смешала все карты. На предпоследнем из спецучастков ралли Лукьянюк «поймал» медленный прокол и был вынужден доезжать почти двадцать километров на трех колесах, что, конечно, сказалось на скорости прохождения дистанции – такая езда отбросила лидеров вглубь пелотона на третью позицию “абсолюта”. Потеря времени составила одну минуту и 38 секунд, отыграть столько на заключительном отрезке было уже невозможно. Однако, ситуация встала с ног на голову в прямом смысле фразы.

На перегоне к заключительному спецучастку ралли колесо было заменено, но осталась незаметная проблема, имевшая роковые последствия. Обрывками покрышки перетерло тормозную магистраль, которая в свою очередь не выдержала интенсивного торможения на асфальтовой секции. Буквально в ста метрах после старта финального спецучастка “Ситроен” перевернулся и россиянам пришлось досрочно завершить выступление.

Алексей Лукьянюк, пилот: «С колесом было понятно – оно прокололось, и мы теряли время. Это был длинный спецучасток, километров 15-20 мы ехали без колеса, но это все равно было быстрее, чем останавливаться для его замены. Ничего экстраординарного для меня бы не произошло, финишируй мы третьими – набрали бы очки. Ну, а то что без тормозов не удалось доехать…»

Через месяц в небольшим болельщиков ожидает новый раунд чемпионата Европы – со 2 по 4 мая в раллийном календаре зарезервированы даты для “Rally Islas Canarias”, встретимся там!