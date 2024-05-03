Tesla vs Tesla

Американский автопроизводитель подал в суд на индийского тезку за копирование товарного знака

Автопроизводитель Илона Маска компания Tesla подала в суд на индийского производителя аккумуляторов за нарушение его товарного знака путем использования торговой марки «Tesla Power» для продвижения своей продукции, требуя возмещения ущерба и постоянного судебного запрета в отношении компании от судьи Нью-Дели.

Тесла на слушании в Высоком суде Дели на этой неделе заявила, что индийская компания продолжала рекламировать свою продукцию под брендом «Tesla Power», несмотря на уведомление о прекращении, отправленное в апреле 2022 года, согласно деталям разбирательства, опубликованным на веб-сайте суда в пятницу.

Во время слушаний индийская компания Tesla Power India Pvt Ltd заявила, что ее основным бизнесом является производство «свинцово-кислотных аккумуляторов» и она не намерена производить электромобили.

Судья разрешил индийской фирме в течение трех недель представить письменные ответы после того, как она передала комплект документов в поддержку своей защиты, как следует из протокола суда.

Tesla Маска зарегистрирована в штате Делавэр, и он обвинил индийскую компанию в использовании торговых наименований «Tesla Power» и «Tesla Power USA». Судебный протокол включал скриншоты веб-сайта, которые показали, что Tesla Power USA LLC также имеет штаб-квартиру в Делавэре и была «признана пионером и лидером в области внедрения доступных аккумуляторов» с «очень сильным присутствием в Индии».

Tesla сообщила судье, что обнаружила, что индийская компания использовала ее торговую марку в 2022 году, и безуспешно пыталась помешать ей сделать это, вынудив ее подать иск.

Дело было возбуждено после того, как Маск отменил свой запланированный визит в Индию 21 апреля для встречи с премьер-министром Нарендрой Моди.

Через несколько дней Маск сделал неожиданный визит в Китай и продвинулся в развертывании своего продвинутого пакета помощи водителю, что многие индийские комментаторы назвали оскорблением.

Tesla Power утверждала, что не производит аккумуляторы для электромобилей, а скорее продает свинцово-кислотные аккумуляторы, используемые в обычных автомобилях и инверторах.

Кавиндер Хурана, председатель Tesla Power India, который лично присутствовал в суде b заявил, что компания не будет производить или продавать свои электромобили под брендом Tesla, но у нее есть партнерская фирма в США, сообщает ET.

Он сказал, что у компании нет планов выходить на рынок электромобилей, и пояснил, что реклама с изображением торговой марки Tesla была связана с другой компанией, e-Ashwa, с которой у Tesla Power стратегическое партнерство по продаже фирменной продукции. Он добавил, что Tesla Power работает с 2020 года и имеет 1 миллион клиентов в Индии.

Следующее слушание по делу о товарном знаке Tesla India состоится 22 мая.