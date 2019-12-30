Угнанный лимузин Сталина нашли в Москве

Угнанный лимузин Сталина нашли в Москве
30 декабря 12:11 2019

Похитителям не удалось далеко уехать – сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль брошенным в гаражном боксе – Авторамблер

Об этом сообщает издание Baza. Скорее всего, угонщики планировали поменять номера и перегнать лимузин в другое место. Злоумышленников поймать пока не удалось.

Уникальный ЗИС-115, который с 1949 года служил транспортом лидеру СССР Иосифу Сталину, похитили на прошлой неделе. Шестеро неизвестных проникли ночью в гараж, где хранился автомобиль, погрузили его на эвакуатор и увезли в неизвестном направлении.

Как выяснилось, лимузин по документам принадлежит начальнику службы безопасности украинского бизнесмена Руслана Тарпана. Машину оценили в 2,5 млн евро.

ЗИС-115 – это советский бронированный четырехдверный лимузин, предназначавшийся для высших чиновников. Его выпускали с 1949 по 1955 годы на автомобильном заводе имени Сталина. За шесть лет было собрано 56 таких лимузинов.

Под капотом установлен 6-литровый 8-цилиндровый двигатель ЗИС мощностью 140 л.с., работающий в паре с трехступенчатой механической коробкой и задним приводом.

Угнанный лимузин Сталина нашли в Москве

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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