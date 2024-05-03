Bentley изобрела симулятор вождения

Bentley изобрела симулятор вождения
03 мая 17:11 2024

Bentley Motors представила новый компактный симулятор вождения для разработки автомобилей, который значительно сократит необходимость в физических тестах и уменьшит выбросы CO2

Bentley Motors объявила сегодня о запуске нового компактного полноспектрального симулятора вождения, который будет установлен на ее заводе Dream Factory в Крю, где каждый Bentley создается вручную. Инновационный симулятор предлагает более устойчивую альтернативу физическому тестированию для разработки комфорта автомобиля и значительно сократит количество реальных километров дороги, которые инженеры Bentley проедут для тестирования самых востребованных в мире роскошных автомобилей.

Симулятор вождения Bentley
Симулятор вождения Bentley

Среди элементов, которые симулятор может точно оценить, — это комфорт поездки, акустика салона и вибрация, а также разработка сидений. Он позволит проводить оценку комфорта поездки на различных имитированных дорожных покрытиях, таких как ямы и бугры, предоставляя ценное и экономящее время представление о реакции автомобиля задолго до того, как использование физических прототипов ранее позволяло.

Установленная на кампусе Bentley передовая технология сэкономит около 85 тонн CO2 и до 350 дней традиционного дорожного тестирования на каждый прототип автомобиля. Разработанный в Италии мировыми специалистами по симуляторам компании VI-grade, компактная система сыграет важную роль в разработке предстоящего ряда батарейных электромобилей Bentley.

Симулятор вождения Bentley
Симулятор вождения Bentley

«Помимо его технических возможностей, Динамический симулятор вождения приносит значительные экологические преимущества, уменьшая необходимость как в физических прототипах, так и в обширных физических тестах, последние часто включают в себя автомобили и коллег, отправленных в отдаленные уголки мира. Как и следовало ожидать от наших клиентов, система также сыграет ключевую роль в определении роскошного опыта, связанного с каждым автомобилем Bentley»

Доктор Маттиас Рабе, член правления по инжинирингу в Bentley Motors

«Введение первого всепоглощающего симулятора частоты поездки в Bentley – ключевое событие для нас. Эта передовая система представляет собой значительное развитие наших возможностей виртуальной разработки и позволит нам совершенствовать основные характеристики Bentley в динамической виртуальной среде с водителем впервые. Она обеспечивает беспрецедентную точность, гарантируя, что каждый Bentley предлагает непревзойденный комфорт и производительность, которую требуют наши клиенты. Этот симулятор – стратегический шаг к ускорению цикла разработки наших продуктов, минимизации зависимости от физических прототипов и улучшению возможностей симуляции»

Чарли Смит, виртуальный инженер по автомобилям в Bentley Motors
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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