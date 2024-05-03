Bentley изобрела симулятор вождения

Bentley Motors представила новый компактный симулятор вождения для разработки автомобилей, который значительно сократит необходимость в физических тестах и уменьшит выбросы CO2

Bentley Motors объявила сегодня о запуске нового компактного полноспектрального симулятора вождения, который будет установлен на ее заводе Dream Factory в Крю, где каждый Bentley создается вручную. Инновационный симулятор предлагает более устойчивую альтернативу физическому тестированию для разработки комфорта автомобиля и значительно сократит количество реальных километров дороги, которые инженеры Bentley проедут для тестирования самых востребованных в мире роскошных автомобилей.

Симулятор вождения Bentley

Среди элементов, которые симулятор может точно оценить, — это комфорт поездки, акустика салона и вибрация, а также разработка сидений. Он позволит проводить оценку комфорта поездки на различных имитированных дорожных покрытиях, таких как ямы и бугры, предоставляя ценное и экономящее время представление о реакции автомобиля задолго до того, как использование физических прототипов ранее позволяло.

Установленная на кампусе Bentley передовая технология сэкономит около 85 тонн CO2 и до 350 дней традиционного дорожного тестирования на каждый прототип автомобиля. Разработанный в Италии мировыми специалистами по симуляторам компании VI-grade, компактная система сыграет важную роль в разработке предстоящего ряда батарейных электромобилей Bentley.

Симулятор вождения Bentley

«Помимо его технических возможностей, Динамический симулятор вождения приносит значительные экологические преимущества, уменьшая необходимость как в физических прототипах, так и в обширных физических тестах, последние часто включают в себя автомобили и коллег, отправленных в отдаленные уголки мира. Как и следовало ожидать от наших клиентов, система также сыграет ключевую роль в определении роскошного опыта, связанного с каждым автомобилем Bentley» Доктор Маттиас Рабе, член правления по инжинирингу в Bentley Motors