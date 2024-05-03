2024 год станет годом перехода для Audi Audi Q6 SUV e-tron quattro

Совет директоров Audi, по результатам работы, признал непростым первый квартале 2024 года

2024 год будет трудным для Audi Group. Сложная рыночная ситуация и узкие места в поставках, особенно двигателей V6 и V8, оказали особенно негативное влияние на операционную прибыль в первом квартале года. Компании также приходится управлять многочисленными расширениями выпуска продукции. Выручка достигла 13,7 млрд евро в первом квартале года, а операционная прибыль составила 466 млн евро.

Операционная маржа составила 3,4 процента. За первые три месяца года Brand Group Progressive поставила клиентам 402 048 автомобилей – снижение на 4,7 процента. Однако спрос на полностью электрические модели увеличился на 3 процента. Audi зарегистрировала значительный рост на 13,7 процента в Китае, поставив 156 082 модели.

«Как и ожидалось, 2024 год станет для нас годом перехода», — сказал финансовый директор Audi Юрген Риттерсбергер.

«Особенно это можно увидеть в первом квартале, который характеризовался, помимо прочего, напряженной ситуацией с поставками. Более того, модельные инициативы, подобные той, которую сейчас запускает Audi, на начальном этапе всегда связаны с высокими предварительными затратами. Тем не менее, мы следуем четкому плану и реализовали множество мер в рамках нашей Программы эффективности 14, которые вступят в силу в течение года и помогут нам достичь наших финансовых целей на этот год».

Часть Программы повышения эффективности 14 включает в себя укрепление организации продуктовой линейки, оптимизацию глобальной производственной сети и повышение гибкости производства. Audi снижает сложность, не жертвуя при этом качеством или потребительскими качествами.

«Мы продолжаем наращивать темпы продвижения нашей продукции», — сказал Гернот Дёлльнер, генеральный директор AUDI AG.

«После мирового дебюта Audi Q6 e-tron1 и Audi Q6L e-tron, которые только что были представлены в Пекине и были разработаны специально для китайского рынка, этим летом появится следующая полностью электрическая модель в виде A6. электронный трон. С новым поколением A5 и Q5 мы также выпустим наши первые модели на базе Premium Platform Combustion (PPC) во второй половине года. Этот переход будет для нас трудным. Благодаря нашей сильной команде, очень привлекательным новым моделям и четкой программе повышения скорости мы позиционируем себя в будущем. Мы формируем трансформацию с позиции силы».

Поставки клиентам

В первом квартале года Audi, Bentley и Lamborghini поставили 402 048 автомобилей для Brand Group Progressive (первый квартал 2023 года: 421 824). Снижение на 4,7 процента в годовом исчислении было вызвано, главным образом, сложной ситуацией на рынке и поставках.

Кроме того, было продано 12 394 мотоцикла марки Ducati (1 квартал 2023 г.: 14 769). Бренд Audi передал клиентам 396 912 автомобилей (первый квартал 2023 года: 415 684). Поставки полностью электрических моделей увеличились на 3 процента до 35 630 автомобилей (первый квартал 2023 года: 34 584).

Регионы

В Европе бренд Audi поставил 162 432 автомобиля в первом квартале (1 квартал 2023 года: 181 001). Снижение примерно на 10 процентов было главным образом вызвано напряженной конкурентной ситуацией в Европе, сложной ситуацией с поставками и забастовкой в ​​Мексике. Ведь для европейского рынка Audi Q5 также производится на мексиканском заводе.

Поставки полностью электрических автомобилей были примерно на 9 процентов ниже, чем за тот же период прошлого года. В Германии нежелание клиентов проявилось после отмены экологического бонуса. После успешного завершения 2023 года поставки в Германии упали до 46 237 автомобилей в первом квартале, включая 5 434 полностью электрических модели.

В США бренд Audi смог значительно увеличить поставки полностью электрических автомобилей примерно на 29 процентов до 5714 моделей в первом квартале. Однако общий объем поставок упал до 44 226 автомобилей, в том числе из-за забастовки в Мексике. Audi намерена и дальше увеличивать свою прибыльность в США, а также долю поставок электромобилей.

В Китае бренд Audi зарегистрировал рост поставок в первом квартале. Всего клиентам было передано 155 330 (первый квартал 2023 года: 136 416) автомобилей, что соответствует увеличению примерно на 14 процентов. Спрос на полностью электрические модели также увеличился. Audi поставила 4970 электрических моделей – рост примерно на 54 процента.

Следующей вехой в Китае станет новый Audi Q6L e-tron. Audi разработала Q6L e-tron специально для китайского рынка, с его расширенной колесной базой, увеличенным запасом хода и яркими деталями дизайна. Кроме того, Q6L e-tron — первая модель на базе новой платформы Premium Platform Electric (PPE), которая будет производиться локально — в Китае, для Китая — на новом заводе в Чанчуне.

Доход

С января по март выручка Audi Group снизилась на 18,7 процента до 13 725 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 16 883). Основными причинами этого стали снижение продаж, задержки в логистике и сложная ситуация с поставками, что отразилось на модели и структуре стран. Доля доходов, соответствующих таксономии ЕС, составила 14,9 (2023 год: 14,5) процента.

Операционная прибыль и операционная маржа

Операционная прибыль Audi Group упала до 466 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 1,816 миллиона). В основном это было связано со сложной ситуацией на рынке и ограниченной доступностью определенных моделей, включая автомобили с двигателями V6 и V8 и Audi Q5, связанный с забастовкой. В результате операционная маржа снизилась до 3,4 (1 квартал 2023 года: 10,8) процента.

Эффективность брендов

Bentley, Lamborghini и Ducati внесли свой вклад в прибыль в первом квартале, продемонстрировав солидную операционную рентабельность.

Bentley поставила 2506 роскошных моделей (первый квартал 2023 года: 3517), что на 28,7 процента меньше. Соответственно, выручка снизилась до 688 млн евро (1 квартал 2023 г.: 882) млн. Операционная прибыль достигла 120 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 216) миллионов, в то время как операционная рентабельность осталась на приличном уровне 17,4 (1 квартал 2023 года: 24,4) процента.

Поставив 2630 автомобилей (первый квартал 2023 года: 2623), Lamborghini снова немного превысила высокий уровень предыдущего года. Выручка составила 691 миллион евро (первый квартал 2023 года: 728) и осталась почти на том же уровне, что и в предыдущем году. Итальянский бренд достиг операционной прибыли в размере 187 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 260) при по-прежнему очень высокой операционной рентабельности в 27,0 (1 квартал 2023 года: 35,7) процента.

Поставив 12 394 мотоцикла (1 квартал 2023 года: 14 796), доля Ducati осталась на 16,2 процента ниже высокого уровня прошлого года, а выручка упала до 262 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 323) миллиона. В результате операционная прибыль упала до 27 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 58) миллионов, а операционная маржа достигла 10,5 процента по сравнению с 17,8 процента за тот же период прошлого года.

Финансовый результат и прибыль после налогообложения

Финансовый результат Audi Group в первом квартале 2024 года незначительно снизился в годовом исчислении до 515 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 544) миллионов евро. Включенный бизнес Группы на китайском рынке составил 179 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 226) миллионов евро. Что касается прибыли после уплаты налогов, Audi Group достигла 736 миллионов евро (первый квартал 2023 года: 1767) миллионов евро в конце первого квартала.

Чистый денежный поток (кэшфлоу)

Из-за снижения доходов и негативных последствий развития оборотного капитала чистый денежный поток упал до -768 миллионов евро (1 квартал 2023 года: 1710) миллионов евро. Чистый денежный поток также был отягощен инвестициями в новые полностью электрические модели на базе СИЗ и в новую платформу для моделей с двигателями внутреннего сгорания (PPC).

Прогноз на 2024 год

Несмотря на трудности первых трех месяцев года, Audi Group подтвердила свои финансовые цели на 2024 год. Компания ожидает улучшения финансовых показателей в течение года – особенно из-за постепенного увеличения доступности моделей с двигателями V6 и V8.

Компания также ожидает положительного эффекта от выхода на рынок большего количества моделей во второй половине года. Audi обновит и пополнит свой модельный портфель более чем 20 новыми моделями в течение следующих двух лет.

Программа Performance 14 также обеспечит Audi дополнительный попутный ветер. Компания по-прежнему ожидает, что выручка в 2024 году составит от 63 до 68 миллиардов евро. Ожидается, что операционная рентабельность будет находиться в коридоре между 8 и 10 процентами, а чистый денежный поток составит от 2,5 до 3,5 миллиардов евро.