Электрический автоспорт выходит на новый уровень 2

Nissan завершил дебютный тур автомобиля Формулы Е в Лос-Анджелесе.

Акция, в которой участвовали электромобиль Nissan и посланница бренда – актриса Марго Робби, чествовали начало удивительной эры электрического автоспорта, связанное с участием Nissan в новом сезоне Чемпионате ABB FIA Формулы Е.

Концептуальный фирменный стиль электромобиля Nissan для Формулы Е был показан на Женевском Автосалоне, где имел большой успех. В США электромобиль впервые появился на Автосалоне в Нью-Йорке, после чего он был доставлен на эксклюзивную акцию в Лос-Анджелесе, где с ним ознакомились VIP-гости мероприятия.

В рамках мероприятия Марго Робби рассказала о своем опыте пользования электротранспортом в городе и как гордится тем, что стала амбассадором Nissan в сфере электромобилей.

«Я была свидетельницей множества инициатив Nissan, направленных на то, чтобы сделать воздух на дорогах чище и справедливо обеспечить доступ к электроэнергии людям во всем мире. А теперь, мы видим его… фантастический новый болид Формулы Е» — сказала Марго Робби. – Меня радует, что он поможет Nissan работать над будущими предложениями в сфере электромобилей и дарить человечеству новые захватывающие технологии».

Автомобиль Nissan Формулы Е нового поколения отличается потрясающей аэродинамикой, а также совершенно новой аккумуляторной батареей и силовой установкой. Фирменный стиль Nissan Formula E создан коллективом дизайнерского центра Nissan в Японии, а источником вдохновения стал эффект Доплера, возникающий при преодолении звукового

барьера.

Nissan станет первым японским автомобильным брендом, вступившим в Чемпионат Формулы Е. Участие в гонках является еще одной ступенью имплементации стратегии Nissan Intelligent Mobility, которая призвана изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

«Nissan гордится тем, что является лидером по внедрению EV технологий, с более чем 300 000 проданными Nissan Leaf. Решение участвовать в Формуле E является естественным продолжением этого пути, и мы гордимся тем, что Марго Робби помогает нам донести это сообщение до глобальной аудитории» – заявил Даниэль Скиллачи (Daniele Schillaci), исполнительный вице-президент Nissan. – Инженеры Nissan с нетерпением ждут участия в гонке, разрабатывая будущие технологии EV. Наш автомобиль будет выступать в гонках по всему миру, что даст прекрасную возможность продемонстрировать стратегию Nissan Intelligent Mobility.

Майкл Каркамо (Michael Carcamo), директор глобального отделения мотоспорта Nissan заявил: «Участие в Чемпионате ABB FIA Формулы Е дает Nissan ключевую платформу для разработки технологий для электромобилей. Гонки по тем же улицам, по которым повседневно ездят покупатели Nissan Leaf, принесут клиентам ощутимую пользу – мы сможем испытать наши новейшие технологии на дорогах общего пользования, чтобы понимать, как настраивать наши электромобили еще более эффективно.

В прошлом октябре Марго Робби объявила о трех новых пилотных проектах Nissan, нацеленных на устойчивое развитие. Эти программы используют мастерство, креативный потенциал и опыт сотрудников Nissan из всех стран в целях повышения доступности электроэнергии и оказания помощи при стихийных бедствиях и катастрофах.

Пятый сезон серии Формулы Е начнется в декабре 2018 года и посетит мегаполисы нашей планеты, в том числе Нью-Йорк, Париж, Берлин, Рим, Цюрих и Гонконг.