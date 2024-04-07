Почему Tesla не выпустит доступные автомобили?

Экономические вызовы и решения Маска: Tesla отказывается от недорогих моделей

Tesla отказывается от своих планов по выпуску более доступных автомобилей в связи с острой конкуренцией с китайскими производителями электромобилей. По информации трех источников, знакомых с ситуацией, и сообщений компании по данным Reuters, Tesla отменила давно обещанный доступный автомобиль, который инвесторы ожидали для того, чтобы способствовать переходу компании к массовому производству автомобилей.

Вместо этого, компания сосредоточится на разработке беспилотных такси на той же платформе, что и для небольших транспортных средств. Это решение означает отказ от давней стратегии, когда глава Tesla Илон Маск часто подчеркивал важность делания электромобилей доступными для широких масс.

Первоначальный план Маска, изложенный в 2006 году, предполагал производство роскошных моделей с последующим использованием прибыли для создания доступных семейных автомобилей.

С тех пор Маск многократно обещал инвесторам и потребителям доступные автомобили. В январе он сообщил инвесторам о планах начать производство доступной модели на заводе в Техасе во второй половине 2025 года.

Самая доступная на данный момент модель Tesla, седан Model 3, продается в США по цене около 39 000 долларов. Ожидалось, что планируемый недорогой автомобиль, иногда называемый Model 2, будет стоить около 25 000 долларов.

Tesla не прокомментировала эту информацию. После публикации статьи Маск написал в своем микроблоге, что «Reuters лжет (снова)», но не уточнил конкретных неточностей.

После сообщений от Reuters акции Tesla упали более чем на 6%, но после поста Маска часть потерь была восстановлена. На закрытии рынка акции упали на 3,6%.

Незадолго до этого Маск написал в своем микроблоге: «Tesla Robotaxi будет представлен 8/8», что привело к росту акций в нерабочее время.

Отказ от планов по выпуску более доступных автомобилей происходит на фоне ужесточившейся конкуренции Tesla со стороны китайских производителей электромобилей, которые предлагают автомобили по цене от 10 000 долларов. Реализация плана по внедрению беспилотных такси представляет собой более сложную инженерную задачу и сопряжена с большими нормативными рисками.

На встрече, в которой участвовали десятки сотрудников, Tesla объявила об отказе от проекта Model 2, сообщили два анонимных источника. Один из них утверждает, что собрание прошло в конце февраля, и подчеркнул, что директивой Илона Маска стало сосредоточиться на развитии роботакси. Третий источник подтвердил отмену проекта Model 2 и сообщил, что новые планы включают производство роботакси в меньших объемах, чем планировалось для Model 2.

Несколько сообщений компании, которые были рассмотрены агентством Reuters, подтверждают это решение. В одном из сообщений от 1 марта, неназванный менеджер программы по доступным автомобилям рекомендовал инженерам воздержаться от информирования поставщиков о прекращении проекта.

Еще один источник, знакомый с планами Tesla, выразил оптимизм по поводу перехода от стратегии дешевых автомобилей к развитию роботакси, который Маск рассматривает как будущее мобильности. Однако он предупредил, что планы компании могут снова измениться в зависимости от экономической ситуации.

Отказ от выпуска более доступных автомобилей стал серьезной проблемой для Tesla. Задержка в разработке Model 2, которую Маск ранее называл своей мечтой, сделала ситуацию еще более сложной, учитывая увеличивающуюся конкуренцию в этом сегменте от китайских производителей. В то время как Tesla занималась разработкой своего Cybertruck, китайские автопроизводители активно продвигали доступные электромобили, захватывая рынок и предлагая потребителям выгодные цены.

Отказ от Model 2 также поднимает вопросы о достижении амбициозных целей Маска по росту продаж. Ранее он заявлял, что Tesla стремится продать 20 миллионов автомобилей к 2030 году. Неясно, как компания планирует достичь этой цели без Model 2.

Не первый раз

Этот решительный поворот в стратегии не является новым для Маска. В прошлом он уже колебался относительно проекта Model 2, что подтверждает биография предпринимателя, опубликованная в прошлом году. В то время его советники рекомендовали придерживаться курса, но ситуация продолжает меняться.

Tesla внутри компании называла проект доступного автомобиля NV91, а за ее пределами — H422, в сообщениях, которые рассматривало агентство Reuters. Источники сообщили, что в одном из сообщений, отправленных 1 марта, упоминались эти кодовые имена в контексте прекращения проекта, призывая поставщиков прекратить все дальнейшие действия, связанные с H422/NV91. Причины решения закрыть проект неизвестны.

В другом сообщении от 1 марта менеджер поблагодарил инженеров за их усилия и призвал их задокументировать полученный опыт, чтобы ничто не осталось напрасным.

Сообщения также упоминали об отмене совещаний по проекту доступного автомобиля, а некоторые инженеры были переназначены на другие задачи.

Роботакси Тесла

Однако, планы и бизнес-модель Tesla для роботакси остаются неопределенными. Илон Маск публично высказывал свое видение будущего мобильности, включающее в себя более широкое использование беспилотных такси. Он предсказывал, что Tesla будет стоить почти ничего, если не достигнет полной автономности. В настоящее время беспилотные автомобили разрешены к экспериментальному использованию только на ограниченных участках дорог в США и Китае.

Tesla должна доказать свою способность производить автономные автомобили, несмотря на давние прогнозы Маска. Проблемы с системами помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving привлекли пристальное внимание, включая судебные иски и расследования аварий. В дополнение к этому Tesla столкнулась с расследованиями по поводу оценок запаса хода своих автомобилей и отказов деталей подвески и рулевого управления.

Согласно опросам и мнению экспертов, имидж Tesla как экологически чистого новатора пострадал из-за политических высказываний Илона Маска, которые могли оттолкнуть некоторых потенциальных покупателей. Уклон в правую политику и поляризующие заявления Маска могли повлиять на восприятие компании как символа экологически чистых технологий.

Во вторник автопроизводитель сообщил о снижении поставок на 8% по сравнению с предыдущим годом, тогда как его китайский конкурент BYD отчитался о росте на 13%. Новости о падении поставок привели к снижению акций Tesla на 5%, углубив падение их стоимости более чем на 40% с июля прошлого года, что привело к потере около 400 миллиардов долларов рыночной стоимости.

Тем не менее, рыночная капитализация Tesla составляет 545 миллиардов долларов, что превышает совокупную стоимость следующих трех самых дорогих автопроизводителей: Toyota, Porsche и Mercedes-Benz. Оценка акций Tesla долгое время основывалась на будущих перспективах массовых продаж и развития беспилотных автомобилей, а не на текущих показателях продаж и прибыли.

Отмена проекта доступных автомобилей Tesla пришла на фоне замедления спроса на электромобили в США и Европе, а также усиливающейся конкуренции на рынке Китая. Планировалось, что недорогая модель Tesla появится на рынке не раньше второй половины 2025 года, но сегмент начальных электромобилей уже насыщен моделями от BYD и других китайских брендов.

Частично причиной задержки в разработке доступного автомобиля стало решение Маска сосредоточиться на Cybertruck после успешного выпуска кроссовера Model Y в 2020 году. Хотя Маск представил прототип Cybertruck в 2019 году с обещанной ценой около 40 000 долларов, самая дешевая версия этого грузовика не станет доступной до 2025 года и будет стоить около 61 000 долларов.

Tesla также сталкивается с производственными проблемами, особенно в области новаторских технологий аккумуляторов для Cybertruck. Маск выразил надежду на большие объемы продаж, но при этом предупредил инвесторов об «огромных проблемах», связанных с наращиванием производства и прибыльностью этой модели.

В то время как продажи электромобилей BYD в Китае стремительно росли за тот же период, увеличившись с примерно 130 000 до более чем 1,5 миллиона, BYD уже предлагает множество доступных моделей, включая хэтчбек Seagull менее чем за 10 000 долларов. Китайский производитель планирует экспортировать эту модель по более высокой цене, чем целевой показатель для дешевого автомобиля, который планировала выпустить Tesla.