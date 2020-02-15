Продажи Haval в России удивляют

Продажи автомобилей HAVAL в начале 2020 года серьезно возросли и превзошли показатели большинства автомобильных брендов, представленных на российском автомобильном рынке

В январе 2020 года бренд HAVAL успешно реализовал 1228 автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда продажи составили 357 автомобилей, ежегодный показатель продаж вырос на 244%. Это третий по величине результат и один из самых высоких показателей ежегодного роста продаж среди автомобильных брендов на российском рынке в январе 2020 года по данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Председатель комитета автопроизводителей AEB Йорг Шрайбер прокомментировал:

«Не слишком плохое начало нового года, ожидания которого были довольно пессимистичными. Январский объем продаж традиционно самый маленький в году, поэтому нам придется подождать, чтобы проследить направление тренда в более «сильные» в плане продаж месяцы – февраль и особенно март».

Последние модели бренда HAVAL российской сборки: интеллектуальный кроссовер HAVAL F7, спортивный купе-кроссовер HAVAL F7x и рамный внедорожник HAVAL H9, а также кроссоверы H6 и H2 и услуги по послепродажному обслуживанию доступны во всех официальных дилерских центрах HAVAL.

Кроме того, с января 2020 в дилерских центрах HAVAL действует специальная кредитная программа бренда HAVAL Finance в партнерстве с «Совкомбанк», «ЮниКредит Банк» и «Сетелем банк». Благодаря этой программе приобрести автомобили HAVAL теперь возможно с нулевым первоначальным взносом и минимальной процентной ставкой по кредиту от 0,01%, либо вернуть при покупке от 50 до 120 тысяч рублей, путем снижения розничной цены автомобиля.