Новая Toyota Corolla: сбор заказов открыт

Новый седан Toyota Corolla для тех, кто ценит комфорт и безопасность

В России открыт прием заказов на новый седан Toyota Corolla, построенный на основе глобальной архитектуры TNGA. По техническим параметрам, уровню комфорта и оснащения автомобиль вплотную приблизился к бестселлеру российского рынка Toyota Camry.

Автомобиль доступен в пяти комплектациях, каждая из которых предлагает широкий спектр востребованных опций, обеспечивающих комфорт и безопасность для водителя и пассажиров.

Начиная с комплектации «Стандарт» предлагается полный набор электронных систем активной безопасности, включая систему курсовой устойчивости, антипробуксовочную систему и систему помощи при подъеме по склону. Также версия «Стандарт» новой Corolla комплектуется боковыми подушками безопасности.

Дополнительно в оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни, задние фонари и задний противотуманный фонарь, передние и задние автоматические стеклоподъемники. Автомобиль в стартовой комплектации «Стандарт» с двигателем объемом 1.6 л и механической коробкой передач предлагается по цене от 1 173 000 рублей, что лишь на 27 000 рублей выше модели-предшественника в комплектации с аналогичным мотором и трансмиссией.

В варианте «Классик» новая Toyota Corolla дополнительно оснащается цветным дисплеем на панели приборов, легкосплавными дисками 16 дюймов, обогревом руля и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Руль и селектор АКПП отделаны высококачественной кожей, а аудиосистема имеет шесть динамиков и оснащена портами USB и AUX, а также имеет возможность подключения по протоколу Bluetooth. Цена на седан Toyota Corolla в комплектации «Классик» стартует с 1 261 000 рублей.

В комплектации «Комфорт» доступен 2-зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления S-Flow, 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, новая мультимедийная система с высокочувствительным тачскрин-дисплеем 8 дюймов и индивидуально настраиваемым меню, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль и датчик дождя. Амбиентная подсветка салона, электрорегулировка поясничного подпора водителя и подголовников задних сидений сделают пребывание в салоне Toyota Corolla приятным даже во время длинных поездок, а светодиодные противотуманные фары и система автоматического складывания боковых зеркал расширяют возможности автомобиля. Автомобиль в комплектации «Комфорт» предлагается по цене от 1 434 000 рублей.

С комплектации «Престиж» новый седан предлагает опции, свойственные автомобилям более высокого класса. Версия оснащается полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа в салон Smart Entry, беспроводным зарядным устройством. Внешне автомобиль отличается нижней решеткой радиатора глянцевого черного цвета, хромированными молдингами переднего бампера, тонированными боковыми задними стеклами и легкосплавными дисками 17 дюймов иного дизайна. Внутри изменения заметны по комбинированной кожано-тканевой отделке сидений и контрастной прострочке верхней части консоли и мягкой отделки дверей. Для дополнительного удобства владельца в комплектацию также включены опции подогрева заднего сиденья, передние и задние датчики парковки. Цена на новый седан Toyota Corolla в комплектации «Престиж» начинается от 1 580 000 рублей.

В максимальном оснащении «Престиж Safety» Corolla приобрела пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, а также уникальные для сегмента адаптивный круиз-контроль и системы оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков. Также в этой версии Corolla впервые в классе комплектуется 10-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло и цветным дисплеем 7 дюймов с 3D-эффектом. «Престиж Safety» можно приобрести по цене от 1 700 000 рублей.

Toyota Corolla получила три новых цвета кузова, оригинальных и в то же время практичных, идеально подчеркивающих новый атлетичный дизайн: серо-голубой металлик, бронзовый металлик и темно-коричневый металлик. Всего автомобиль предлагается в девяти оттенках.

Специально для российского рынка новая Corolla прошла дополнительную адаптацию, получив пакет «Плохие дороги», в рамках которого был увеличен клиренс автомобиля и изменены настройки подвески. Также автомобиль оснащается расширенным зимним пакетом, в который помимо традиционных зимних опций (подогрева зеркал, руля, передних и задних сидений, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей) входит бачок омывателя увеличенного размера, более мощный стартер и аккумулятор большей емкости, усиленный подогрев заднего стекла, дополнительные воздуховоды для ног задних пассажиров и дополнительный электрический отопитель салона.

При покупке Toyota Corolla доступен широкий спектр дополнительных услуг для максимального удобства и выгоды клиента как в момент приобретения, так и в процессе владения автомобилем.

Так, для клиентов, приобретающих Toyota Corolla в кредит, доступно специальное кредитное предложение «Комфорт» от АО «Тойота Банк», по которому ежемесячный платеж может составить всего 6 800 рублей.

Также с покупкой Toyota Corolla можно приобрести дополнительную гарантию на узлы и агрегаты на период до двух лет с выгодой 15%, приобретая постгарантийный контракт вместе с новым автомобилем. Стоимость контракта может быть включена в сумму кредита на автомобиль.

Снизить расходы на техническое обслуживание новой Toyota Corolla можно с помощью программы «Пакетное ТО» — сервисного контракта, который заключается с дилером Тойота и включает несколько предстоящих технических обслуживаний с фиксированной стоимостью на момент подписания вне зависимости от возможного роста цен на работы и запасные части.