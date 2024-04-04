Teboil проводит розыгрыш денежных призов

Сеть АЗС Teboil в России, предлагающая широкий ассортимент смазочных материалов, проводит специальную акцию для своих клиентов. С 26 февраля по 19 мая 2024 года на АЗС Teboil каждую неделю разыгрываются денежные призы в размере 1 000 000 рублей, а также почти 400 сертификатов Teboil на сумму 3 000 рублей.

Помимо известного качества топлива и превосходного сервиса, АЗС Teboil предлагают своим клиентам еще и удовольствие от вкусного ароматного кофе. В рамках акции “Возможность выиграть миллион с каждым кофе” до 19 мая 2024 года каждая покупка кофе или другого горячего напитка в Teboil Café дает шанс на выигрыш миллиона рублей или сертификата Teboil на 3 000 рублей.

Для участия в акции нужно совершить покупку хотя бы одного горячего напитка в Teboil Сafé и зарегистрировать чек на официальном сайте сети АЗС или через чат-бот в мессенджере Telegram.

“Эта акция для нас – не просто розыгрыш, но еще один способ порадовать наших гостей”, – прокомментировала Вера Токсарова, начальник управления маркетинга и рекламы ООО “Тебойл Рус”.

Первые победители уже получили свои денежные призы в 1 000 000 рублей: Александр из Новосибирска, Денис из Санкт-Петербурга, Сергей из Тульской области, Артур из Ярославля, которые не только заправили свои автомобили топливом Teboil, но и приобрели ароматные напитки на АЗС.

Всего в рамках акции будет разыграно 12 миллионов рублей и 3 960 сертификатов на 3 000 рублей.

Teboil Café предлагает разнообразные кофейные напитки: от эспрессо до капучино и американо, а также особенные напитки для детей, например, бейбичино. В Teboil можно выбрать как классическое, так и альтернативное молоко, а также бесплатно добавить сироп на выбор.

Сеть АЗС Teboil обеспечивает клиентам великолепный сервис и широкий выбор товаров и услуг. Программа лояльности Teboil предлагает удобную систему начисления баллов, которые можно использовать для получения дополнительных выгод. На каждой АЗС Teboil создается атмосфера тепла и уюта, чтобы каждая встреча с гостем стала особенной.