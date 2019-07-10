Федеральная служба охраны выступает против установки разделительных ограждений на “дороге смерти”

После очередных резонансных автомобильных аварий на Кутузовском проспекте и на Новом Арбате в Москве общественники направили обращение в адрес главы правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Максима Акимова с требованием взять ситуацию на проблемных трассах на особый контроль. Как стало известно Autonews.ru, глава общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев попросил вице-премьера установить там разделительные ограждения. Сейчас на Кутузовском проспекте в середине находится полоса для проезда спецтранспорта, а скорость движения ограничена отметкой 80 км/ч. Обращение также направлено в мэрию Москвы.

В большом обращении много цифр, дат и фактов, поэтому мы выбрали только самое главное:

На Кутузовском проспекте за последние неполные четыре года в ДТП погибло 47 человек, ранения получили 427 человек. Кутузовский проспект сейчас — одна из самых опасных магистралей города. На Звенигородском шоссе, где есть отбойники, за аналогичный период времени погибло три человека, ранения получили 25. К 2024 г. Москве нужно выйти на показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тыс. населения. Сейчас столица уже вышла на нужные цифры — 3,7 погибших на 100 тыс. человек. Но общественники просят власти не останавливаться на этом. Общественники просят установить разделительные ограждения на Кутузовском проспекте, что могло бы предотвратить множество серьезных аварий в будущем.

Между тем в сообществе «Синие ведерки» уже появился опрос о том, нужен ли отбойник на Кутузовском проспекте. В нем приняло участие более 3 тыс. человек, и более 80% проголосовали за установку ограждения.

«Почти каждую неделю на Кутузовском проспекте происходят серьезные ДТП, связанные с выездом на встречную полосу. В этих страшных авариях гибнут люди, — написал координатор сообщества Петр Шкуматов. — Отбойник решит эту проблему, как решил на МКАД. И не будет необходимости на прекрасной дороге снижать скоростной режим. Отсутствие барьерного ограждения привело к тому, что с 2015 года почти полтысячи человек получили средний или тяжкий вред здоровью — многие остались инвалидами на всю жизнь. За четыре года здесь в 15 раз больше погибших, чем на Звенигородском шоссе. Притом что протяженность у этих дорог практически одинаковая и скоростной режим тоже».

Однако некоторые водители посчитали, что установка ограждений только усугубит ситуацию с пробками на этом участке из-за проезда спецтранспорта. Они высказали опасения, что в таком случае трассу будут постоянно перекрывать, чтобы обеспечить приоритетный проезд VIP-кортежам и чиновникам.

Против установки разделительных ограждений выступает Федеральная служба охраны (ФСО) — трасса считается правительственной. По этой причине ФСО имеет право регулировать организацию дорожного движения на этом участке. Об этом не раз заявляли в ведомстве, в том числе в беседе с корреспондентом Autonews.ru. В ГИБДД Москвы заявили, что установка подобных ограждений находится вне компетенции ведомства, посоветовав обратиться в мэрию.

После очередной недавней аварии вопрос о будущем Кутузовского проспекта журналисты задали главе ГИБДД России Михаилу Черникову.

«Эти вопросы, конечно, будут обсуждаться и в рамках разделения транспортных потоков в комплексе, не только на Кутузовском проспекте, а вообще в целом по субъектам, в частности в городе Москва», — заявил Черников.

По его словам, в Московской области удалось вдвое снизить аварийность за счет применения тросовых ограждений.

«Я думаю, выработаем систему не только по Кутузовскому проспекту, а в целом по нашим дорогам, где высокая скорость и где необходимо, конечно же, эти потоки разделять», — добавил он.

Черников добавил, что среди основных причин аварий — выезд на встречную полосу из-за неопытности водителей, употребление водителями алкоголя и наркотических веществ, превышение скоростных режимов. Вопрос о необходимости установки разделительных заграждений на Кутузовском проспекте, который в народе получил прозвище «дорога смерти», встает регулярно. Автомобилисты и эксперты начинают говорить об этом после каждого громкого ДТП на трассе. Самым свежим примером стала ситуация с автомобилисткой на Kia, многодетной матерью, которая по неизвестным пока причинам 2 июля выехала на встречную полосу в районе дома 30/2. Там она врезалась в машину такси. Оба водителя погибли. Вместе с женщиной в машине ехали трое ее дочерей в возрасте 6, 11 и 13 лет — они получили серьезные травмы. Также в больницу попали и двое пассажиров такси.

Видео вчерашней аварии на Новом Арбате. Есть ли ещё вопросы о нужности отбойника? Опубликовано Dmitry Bobrov Воскресенье, 7 июля 2019 г.

На видеозаписи с места аварии видно, что белая Kia плавно со скоростью потока выезжает на встречную полосу — в первые доли секунд на ее пути не встречаются автомобили, но в итоге столкновение все-таки происходит. По словам Черникова, ДТП произошло по причине неопытности автомобилистки — ее водительский стаж составлял всего три месяца.

Примерно за месяц до этого водитель ВАЗ-2115, двигаясь по Кутузовскому проспекту в сторону центра города, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со служебным автомобилем полиции Kia, следовавшим с включенными спецсигналами.

Одно из самых громких ДТП на этом участке в 2018 г. произошло ночью 21 июня. Водитель Mercedes-Benz CLS 63 AMG, который следовал со скоростью около 200 км/ч, попытался объехать вышедшего на дорогу пешехода, выехал на встречную полосу, где врезался в Fiat Ducato, а затем задел Hyundai Solaris и Mercedes. Спорткар загорелся — 22-летний водитель и его пассажир погибли.

В 2016 г. в ДТП на встречке погиб водитель управделами президента. В BMW 7-Series с номерами правительственной серии АМР под его управлением врезался потерявший управление Mercedes CLS. Автомобиль следовал в сторону центра на высокой скорости и выехал на встречку. В 2013 г. здесь погиб вице-премьер Дагестана Гаджи Махачев, который ехал по разделительной на высокой скорости.

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