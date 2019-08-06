Пилота авиакомпании не выпустили в зарубежный рейс из-за долгов

В Пушкине молодой автопутешественнице и пилоту авиалинии пришлось погасить долги на сумму почти 1 миллион рублей

Любительница лихой езды, накопившая более сотни штрафов ГИБДД, была остановлена в аэропорту. Погасить задолженность в тот же день вынудило одно обстоятельство – должница оказалась действующим пилотом одной из авиакомпаний.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов в отношении девушки 1993 года рождения было возбуждено 127 исполнительных производств, из которых более 100 – по взысканию штрафов ГИБДД на общую сумму более 130 тысяч рублей, в основном за превышение скорости и неправильную парковку, причем в разных регионах страны. Кроме ГИБДД претензии к жительнице Пушкина предъявили налоговая служба и кредитные организации.

Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей, взысканием которой занялись судебные приставы Пушкинского РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу. Женщина не реагировала на требования исполнительных документов, не являлась на прием. В отношении нее были применены меры принудительного характера, в том числе ограничение права выезда за пределы РФ. Очень скоро последовал результат.

Как выяснилось, жительница Пушкина является вторым пилотом одной из авиакомпаний, и впервые отправлялась рейсом за рубеж, но покинуть пределы пограничного поста не смогла. В тот же день гражданка погасила задолженность в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора, вынесенного за неисполнение требований исполнительных документов в установленный срок.