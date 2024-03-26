Suzuka 8 Hours Endurance Race

Suzuki Motor Corporation примет участие в 45-й гонке «Suzuka 8 Hours Endurance Race» в 2024 году, которая входит в состав Чемпионата мира по гонкам на выносливость Endurance World Championship.

С 19 по 21 июля 2024 года компания будет активно участвовать в соревнованиях, сосредотачиваясь на достижении углеродной нейтральности и используя экологически чистое топливо. В силу того, что данное топливо не является стандартным (хотя оно получило одобрение и прошло сертификацию Международной ассоциации мотоспорта (IMF)), команда будет выступать в экспериментальном классе, специально созданном для таких инноваций.

Помимо экологически чистого топлива, полученного из биологических источников, будут использованы и другие инновационные продукты, предоставленные партнёрами, которые поддерживают этот экологический вызов.

Команда получила название «Team SUZUKI CN CHALLENGE» и в основном будет состоять из сотрудников Suzuki Motor Corporation. Используемый мотоцикл – GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec.

Suzuki GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec

Главной целью Suzuki является ускорение развития технологий, направленных на защиту окружающей среды, через активное участие в гонках на выносливость. Это позволит внедрить новые технологии в будущие производственные модели, основываясь на ценной информации, полученной в ходе участия в соревнованиях.

«Я хотел бы выразить благодарность FIM, организаторам EWC и треку Suzuki Circuit за возможность принять участие в гонке «Suzuka 8 Hours Endurance Race» с использованием экологически чистого топлива. Suzuki всегда стремится объединить усилия для развития технологий, способствующих устойчивому будущему. EWC — это крайне сложные соревнования для техники, гонщиков и всей команды. Мы в Suzuki уверены, что разработка экологически чистого топлива и других экологически чистых продуктов компании Yoshimura Japan, которая в течение долгого времени сотрудничает с нами в этой области, а также других партнёров, приведёт не только к улучшению экологических технологий Suzuki, но и стимулирует разработку ещё более качественных продуктов в будущем», – отметил г-н Сузуки Тошихиро, Президент Suzuki Motor Corporation.

Технологии, используемые на мотоцикле GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec, включают:

Топливо Elf, Moto R40 FIM, содержащее 40% материала биологического происхождения Глушитель Yoshimura Japan, оборудованный катализатором Шины Bridgestone, гоночные покрышки с повышенным содержанием переработанных и перерабатываемых материалов Моторное масло MOTUL, изготовленное из базового масла биологического происхождения Обтекатели JHI, изготовленные из переработанного углеродного материала Крылья Tras, Bcomp, композитный материал на основе натурального льняного волокна Передний тормоз Sunstar Engineering, диски из не термообработанной стали с прокладками, минимизирующими образование пыли Аккумулятор ELIIY Power, литий-железо-фосфатный аккумулятор как для мотоцикла, так и для гаража

Гонка Suzuka 8 Hours Endurance Race — ежегодные мотогонки на выносливость, проводимое на трассе Suzuki Circuit с 1978 года. Изначально гонка была известна как Tourist Trophy Formula One (TT-F1). В ней участвовала «великая четверка японских производителей мотоциклов», которые обладали неограниченным инженерным потенциалом, не всегда пригодным для производства серийных моделей, но который мог быть реализован именно на этой гонке.