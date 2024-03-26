Suzuki Motor Corporation примет участие в 45-й гонке «Suzuka 8 Hours Endurance Race» в 2024 году, которая входит в состав Чемпионата мира по гонкам на выносливость Endurance World Championship. С 19 по 21 июля 2024 года компания будет активно участвовать в соревнованиях, сосредотачиваясь на достижении углеродной нейтральности и используя экологически чистое топливо. В силу того, что данное топливо не является стандартным (хотя оно получило одобрение и прошло сертификацию Международной ассоциации мотоспорта (IMF)), команда будет выступать в экспериментальном классе, специально созданном для таких инноваций. Помимо экологически чистого топлива, полученного из биологических источников, будут использованы и другие инновационные продукты, предоставленные партнёрами, которые поддерживают этот экологический вызов. Команда получила название «Team SUZUKI CN CHALLENGE» и в основном будет состоять из сотрудников Suzuki Motor Corporation. Используемый мотоцикл - GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec. Suzuki GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec Главной целью Suzuki является ускорение развития технологий, направленных на защиту окружающей среды, через активное участие в гонках на выносливость. Это позволит внедрить новые технологии в будущие производственные модели, основываясь на ценной информации, полученной в ходе участия в соревнованиях. «Я хотел бы выразить благодарность FIM, организаторам EWC и треку Suzuki Circuit за возможность принять участие в гонке «Suzuka 8 Hours Endurance Race» с использованием экологически чистого топлива. Suzuki всегда стремится объединить усилия для развития технологий, способствующих устойчивому будущему. EWC — это крайне сложные соревнования для техники, гонщиков и всей команды. Мы в Suzuki уверены, что разработка экологически чистого топлива и других экологически чистых продуктов компании Yoshimura Japan, которая в течение долгого времени сотрудничает с нами в этой области, а также других партнёров, приведёт не только к улучшению экологических технологий Suzuki, но и стимулирует разработку ещё более качественных продуктов в будущем», - отметил г-н Сузуки Тошихиро, Президент Suzuki Motor Corporation. Технологии, используемые на мотоцикле GSX-R1000R Yoshimura SERT EWC CN Spec, включают: ТопливоElf, Moto R40 FIM, содержащее 40% материала биологического происхожденияГлушительYoshimura Japan, оборудованный катализаторомШиныBridgestone, гоночные покрышки с повышенным содержанием переработанных и перерабатываемых материаловМоторное маслоMOTUL, изготовленное из базового масла биологического происхожденияОбтекателиJHI, изготовленные из переработанного углеродного материалаКрыльяTras, Bcomp, композитный материал на основе натурального льняного волокнаПередний тормозSunstar Engineering, диски из не термообработанной стали с прокладками, минимизирующими образование пылиАккумуляторELIIY Power, литий-железо-фосфатный аккумулятор как для мотоцикла, так и для гаража Гонка Suzuka 8 Hours Endurance Race — ежегодные мотогонки на выносливость, проводимое на трассе Suzuki Circuit с 1978 года. Изначально гонка была известна как Tourist Trophy Formula One (TT-F1). В ней участвовала «великая четверка японских производителей мотоциклов», которые обладали неограниченным инженерным потенциалом, не всегда пригодным для производства серийных моделей, но который мог быть реализован именно на этой гонке.