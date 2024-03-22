Evolute представляет новый премиальный электрокроссовер i-JET

Evolute представляет цены на свой новый премиальный спортивный электрический кроссовер i-JET:

Электрический SUV i-JET с полным приводом является наиболее динамичной моделью в линейке Evolute.

Стоимость нового i-JET начинается от 5 545 000 рублей, учитывая государственную поддержку и специальные предложения.

Внешний вид новинки выполнен в стиле «бионика», а интерьер оформлен в концепции премиального минимализма и обладает передовыми технологиями.

Evolute – производитель электромобилей в России, объявляет цены на свою наиболее динамичную модель в линейке – премиальный электрический кроссовер Evolute i-JET, производимый на заводе компании в Липецкой области. Evolute i-JET становится флагманом бренда благодаря идеальному сочетанию динамики и премиального уровня комфорта. Цена новинки начинается от 5 545 000 рублей с учетом государственной поддержки и действующих специальных предложений.

Спортивный премиум-класса E-SUV отличается уникальным и привлекающим внимание дизайном. Его облик соответствует самым современным глобальным трендам: это бионический дизайн и премиальный минимализм. Стиль «бионика» в дизайне – реакция на вызовы в развитии концепции ESG.

Модель доступна к заказу в одном из 7 цветов экстерьера: Арктический белый, Звездная ночь, Платиновый серый, Оливковый зеленый, Перламутровый, Небесно-Голубой.

Интерьер Evolute i-JET, выполненный в концепции премиального минимализма, обеспечивает водителю и пассажирам первоклассный уровень комфорта и эргономики. В салоне используются высококачественные материалы, приносящие эстетическое удовольствие как визуально, так и тактильно.

Цифровая панель приборов установлена на 12,3-дюймовом экране, а сенсорный мультимедийный комплекс имеет диагональ 15,6 дюйма. Для создания уюта в темное время суток в салоне установлена амбиентная подсветка с возможностью выбора из 64 цветов.

Проекционный HUD-дисплей передает важные показатели на ветровое стекло, что позволяет водителю не отвлекаться от дороги. Комфортные передние кресла с отделкой из экокожи оснащены функцией массажа, подогревом, вентиляцией, а также электроприводом с памятью настроек.

В названии премиального E-SUV i-JET отражена его ключевая особенность – невероятная динамика, сравнимая с ощущениями пилота реактивного самолета. Технические характеристики премиального спортивного кроссовера действительно впечатляют: пиковая суммарная мощность электрической силовой установки Evolute i-JET составляет 585 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 940 Нм.

Для разгона до 100 км/ч электрическому кроссоверу требуется всего 4 секунды, что обеспечивается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, равным 0,278.









Evolute i-JET

Основу шасси составляют двухрычажная передняя и многорычажная задняя подвески, обеспечивающие отличное управление и удовольствие от вождения как на трассах, так и на извилистых дорогах. Идеальный контроль над дорогой обеспечивается системой интеллектуального полного привода, позволяющей перераспределять крутящий момент в доли секунды вне зависимости от качества дорожного покрытия.

Evolute i-JET будет доступен с одним из двух вариантов батарей на выбор. Первый вариант включает литий-железо-фосфатный аккумулятор емкостью 80 кВт*ч с запасом хода 483 км.