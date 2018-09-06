Кто чаще всего становится виновниками ДТП?

Чаще всего виновниками ДТП становятся мужчины со стажем вождения шесть-десять лет и женщины со стажем до пяти лет

Любопытное исследование провела одна из крупных страховых компаний России. Обработав массив из более чем 180 000 страховых случаев своих клиентов по ОСАГО за последние несколько лет, аналитики пришли к выводу, что чаще всего виновниками ДТП становятся мужчины со стажем вождения шесть-десять лет и женщины со стажем до пяти лет. По их вине происходит 13,5% и 5,9% страховых случаев соответственно (иначе говоря, дамы виноваты лишь в каждом пятом ДТП или в 20% случаев).

И если продолжать тему «прекрасных аварийщиц», то автоледи со стажем вождения шесть-десять лет виноваты в авариях в 5,6% случаев, 11—15 лет — 2,7%. Женщины, сидящие за рулем 16—20 лет, провоцируют ДТП в 1,8% случаев, 21—25 лет — в 0,5%. Дамы с опытом 26—50 лет виноваты в 0,1% аварий, а после стажа в отметку 50 лет совсем не являются виновными, сообщает Автовзгляд.

Что касается сильного пола, то мужчины со стажем до пяти лет становятся виновниками аварий в 11,7% случаев, а со стажем 11—20 лет — в 9,2%. Если стаж водителей мужского пола составляет 21—25 лет, то они провоцируют ДТП в 4,5% случаев, а при опыте в 31—40 лет — лишь в 3,3%. Водители, имеющие опыт 26—30 лет и 41—50 лет, виноваты в авариях в 2,8% и 1,5% соответственно. Реже всего виноваты мужчины, сидящие за рулем более 50 лет — в 0,2% ДТП.

Понятно, что низкая аварийность у возрастных автолюбителей объясняется в первую очередь их малочисленностью на наших дорогах. Хотя, конечно, и их колоссальный опыт управления транспортными средствами нельзя сбрасывать со счетов.