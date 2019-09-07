Volkswagen представил новый Califorina 6.1

Марка Volkswagen Коммерческие автомобили в очередной раз удивляет мировой премьерой – новой California 6.1 на выставке Caravan Salon, которая проходит в Дюссельдорфе с 31 августа по 8 сентября

Версия Beach в базовой комплектации впервые будет оснащена кухней. До настоящего момента это оборудование было доступно только в более старших исполнениях Coast и Ocean. Основное отличие Volkswagen California Beach от Coast и Ocean с широким кухонным блоком – Beach оборудован полностью модернизированной раскладной мини-кухней. Из-за более широкой кухни Coast и Ocean всегда предлагались с двухместным сиденьем в пассажирском отсеке, а новая California Beach 6.1 может оснащаться трёхместным сиденьем в качестве дополнительной опции. Впервые появилась отличная возможность для путешествия большой семьей: в новой модели с кухней в салоне могут

комфортно разместиться пять человек.

Новой California 6.1 Beach с мини-кухней присвоено название Camper. Версия Beach без мини-кухни с этого момента будет носить дополнительное название Tour. Новинкой для этой версии станут две сдвижные двери в стандартной комплектации – слева и справа. Ранее Beach оснащалась сдвижными дверями только с правой стороны. Обе версии Beach – Tour и Camper, имеют ещё одну общую особенность: в дополнение к стандартным характеристикам – новый цифровой блок управления кемпером в потолочной консоли (в предыдущей модели блок управления кемпером отсутствовал). Также для обеих моделей впервые появилась возможность вместо ручного управления установить опциональный гидравлический привод подъемной крыши. В этом случае открытие и закрытие крыши осуществляется, как и многие другие функции, с помощью блока управления кемпером.

Новая мини-кухня расширяет функциональность модели California 6.1 Beach. Перед использованием она выдвигается вверх из боковой панели между стойками B и С и раскладывается. Блок из нержавеющей стали оборудован одноконфорочной газовой плитой слева и рабочей поверхностью – справа. Газовая плита также оборудована крышкой, которая во время приготовления поднимается и служит защитой от брызг.

Когда плита / рабочая поверхность мини-кухни не используется, её просто можно поднять и убрать в боковую панель, которая, кстати, не шире, чем у аналогичной модели без кухни. Под плитой / рабочей поверхностью у боковой стены находится большое открытое отделение для хранения и закрытый отсек для газового баллона массой 1,8 кг.

Обычно California 6.1 используется в повседневной жизни как стандартный универсальный автомобиль, чаще всего – семьями. Поэтому иногда возникает необходимость перевезти более четырёх или пяти человек. Для таких случаев марка Volkswagen Коммерческие автомобили предлагает отдельные сиденья во втором ряду. Несмотря на кухонное оборудование, в новой California 6.1 Beach имеется место не только для одного, но даже для двух отдельных сидений. Когда мини-кухня сложена, положение многоместного сиденья и отдельных сидений можно свободно менять. В зависимости от версии многоместного сиденья третьего ряда, автомобиль становится шести- или семиместным универсалом. Однако стоит отметить, что любая модель Beach типа Camper имеет не более пяти сидений. Желающие использовать Beach с мини-кухней и шестью или семью сиденьями просто могут заказать его не в версии Camper, а в версии Tour; при этом он не будет оснащён сдвижной дверью слева, но будет оборудован мини-кухней. Компактный дизайн трансформируемой кухни наглядно говорит о том, что новая California 6.1 в большей степени, чем когда-либо, является поистине универсальным решением на рынке компактных домов на колесах.