Sollers запускает продажи Argo в Минске

Sollers расширяет свою деятельность на рынке Белоруссии. Компания объявляет о запуске продаж коммерческих автомобилей Sollers Argo в стране. Первый официальный дилерский центр марки открыл свои двери в Минске.

Авторизованным дилером Sollers на территории Белоруссии стала компания “Атлант-М Боровая”. У дилера доступны все варианты модели Sollers Argo, включая различные варианты длины и типы кузовов: бортовые, грузовые и изотермические. Каждому автомобилю предоставляется заводская гарантия на 2 года без ограничений по пробегу.

“Мы рады объявить о расширении нашего присутствия на новом экспортном рынке с моделью Sollers Argo. Уверены, что благодаря разнообразию версий автомобиль станет популярным как среди частных перевозчиков, так и крупных транспортных компаний. Мы также предлагаем нашим клиентам в Белоруссии полный спектр авторизованных послепродажных услуг с гарантией качества от производителя”, – отмечает Марат Шарапов, директор по продажам и маркетингу в компании Sollers.

Sollers Argo представляет собой оптимальное решение для городских доставок. Благодаря компактным размерам и хорошей обзорности из кабины водителя, модель идеально подходит для работы в условиях крупных мегаполисов. Автомобиль оснащен надежным дизельным двигателем объемом 2,0 литра и мощностью 130 лошадиных сил, а также шестиступенчатой коробкой передач.

Опции включают кондиционер, круиз-контроль, регулировку рулевой колонки, аудиосистему, электрические стеклоподъемники, большие боковые зеркала с электроприводом и обогревом, а также подогрев водительского сиденья. Также стоит отметить наличие систем безопасности ABS и ESP, а также двух подушек безопасности.

Помимо этого, в дилерском центре в Белоруссии доступен полный спектр работ по техническому обслуживанию и ремонту для всего ассортимента коммерческих автомобилей Sollers. На складе всегда имеется широкий выбор оригинальных запасных частей, и редкие позиции доступны для срочного заказа.