Если вам показалось, что вам показалось, то вам не показалось

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Яндекс ввел «санкции» для пассажиров такси с низким рейтингом

Яндекс.Такси распространили в соответствующих приложениях сообщение о корректировке правил для пассажиров и водителей. Теперь клиентам с низким рейтингом заказывать такси станет проблематичнее

Любая система рейтингования всегда имеет какую-то цель или назначение. Это было понятно уже в момент появления клиентского рейтинга в приложении Яндекс Go. Официальные комментарии Яндекса тогда парировали возмущение успокоительными: «рейтинг не влияет на заказы».

Так вот наступил тот момент, когда рейтинг будет использоваться для градации пассажирской аудитории тоже.

В приложении Яндекс ПРО для водителей (таксометре) появилось следующее сообщение:

«В приложении Яндекс GO у каждого пользователя появился свой профиль. В нём человек будет видеть оценки от водителей и индекс поездок, который показывает, как часто он или она отменяет заказы. Принимая заказ, вы можете обращать внимание на то, как оценивали пользователя другие водители. Если оценки низкие, заказ можно пропустить без потери Активности. Индекс отмен нужен для того, чтобы пользователи меньше отменяли заказы после назначения водителя, а вы не тратили время и не теряли доход. Теперь для тех, кто часто отменяет, поиск машины будет замедляться, а заказ нескольких машин одновременно станет недоступным».

Рискнём предположить, что цветовая дифференциация штанов пользователей по рейтингу введена с целью снижения повального числа «холостых заказов» в границах искусственного подавления навигационных систем.

В базе знаний Яндекс ПРО утверждается, что пользователь может, избежать снижения рейтинга из-за вынужденной отмены. Но по опыту работы такси можем утверждать, что это скорее голословное заявление:

«Индекс отмен не изменится, если пользователь отменил заказ вынужденно — например, ситуация на дороге резко ухудшилась и время подачи машины сильно изменилось.

Если отмен у пользователя будет много, а оценки за поездки у него низкие, мы предупредим его и подскажем, как исправить ситуацию.

На что влияют ваши оценки поездки

Тут всё как раньше: водители в конце пути могут поделиться впечатлениями от поездки и поставить оценку — так же, как её оценивают и пассажиры.

Высшая оценка 5, нижняя — 1. Среднее из последних 40 оценок от водителей формирует пользовательский рейтинг.»





Яндекс Такси: рейтинг пассажира

Система распределения заказов такси Яндекса, на основании ошибочного позиционирования, как машины, так и пассажира может первоначально показать пользователю адекватное время подачи, к примеру в 5–7 минут. Но, по опыту: в большинстве случаев несколько минут водитель потратит только на определение маршрута до пассажира, не по навигационной системе, а исходя из собственного опыта и знания, к примеру центра Москвы. Следовательно время подачи увеличится в минимум 1,5–2 раза.

Ну, а по-другому эту меру можно трактовать, как тренировку терпения клиентов – быстрее не получится!

Отметим, что рейтинг водителей, в свою очередь, ощутимо влияет на качество заказов и доход таксистов в целом.