Прототип САРМА 2 EVOLUTE приблизился к побитию рекорда, удерживавшегося почти полвека

Уникальный электрический спортпрототип САРМА 2 EVOLUTE представил свои возможности на фестивале автоспорта «Дни Скорости на Льду Байкала» 2024, который проходил в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области.

САРМА 2 EVOLUTE является уникальным продуктом, созданным при участии ведущих российских конструкторов. Прототип был собран с использованием компонентов от отечественных поставщиков, которые прошли испытания в рамках российских электромобилей EVOLUTE и будут применены в серийном производстве этих электромобилей на заводе марки в Липецкой области в ближайшей перспективе.

Идеей, лежащей в основе проекта, послужил Андрей Леонтьев, организатор фестиваля и основатель команды LAV Racing. Масса прототипа САРМА 2 EVOLUTE составляет всего 750 кг. Создание трубчатой рамы, обвеса и сборка осуществлялись под руководством Станислава Лыжина – эксперта по постройке картинговых болидов и гоночной техники, который также руководил постройкой первой версии болида САРМА. Сборка производилась в Волгограде под руководством конструктора Анатолия Шубина и его команды.

Прототип САРМА 2 EVOLUTE отличается постоянным полным приводом, реализованным через карданный вал. Был разработан специальный вал, который не изменяет центр тяжести болида и состоит из нескольких элементов, огибающих кокпит.

Аккумулятор прототипа разработан конструкторами и инженерами компании «Системы Автономной Энергии» (САЭ), которая сотрудничает с Физико-Техническим институтом имени А. Ф. Иоффе. Прототип получил комплект из двух тяговых батарей, расположенных симметрично вдоль левого и правого борта электромобиля. После коммутации система имеет следующие характеристики на выходе: номинальное напряжение – 350 В, номинальная ёмкость – 100 А·ч, номинальная энергия – 35 кВт·ч. Система способна поддерживать длительные высокие значения силы тока, достигающие 500 А, и отличается высокой надежностью, характерной для высоковольтных батарей, используемых в электробусах и автономных троллейбусах.

Для удобства эксплуатации и обслуживания в кабину пилота встроена собственная система мониторинга состояния батареи САЭ Remote, отображающая такие параметры, как уровень заряда, температура, напряжение и сила тока.

Для данного проекта компания поясняет, что необходима высокомощная батарея, но с невысокой емкостью, учитывая основные требования к электромобилю: быстрый разгон и высокая скорость. Также важно, чтобы решение было простым в интеграции с другими узлами силовой электрической системы.

Электропривод, предоставленный компанией «Приводная техника», обладает широким диапазоном нагрузок и применим на различных классах электромобилей. Его особенности включают отличные массогабаритные характеристики и высокую удельную мощность.

Силовая установка включает синхронный электродвигатель с постоянными магнитами, состоящий из мотора, редуктора и силового инвертора. Электропривод EDM-60/120, расположенный продольно, имеет номинальную мощность 60 кВт и пиковую мощность до 120 кВт. Мотор достигает 14 000 об/мин.

Антон Пашигорев, директор Департамента электротранспорта НТЦ «Приводная Техника», подчеркивает важность создания и тестирования спортивных прототипов.

«Командная работа позволяет отточить калибровку электродвигателя с другими компонентами и демонстрирует нашу экспертизу», – отмечает он. «Благодаря рекордным заездам мы можем максимально раскрыть возможности нашего электропривода и применить полученный опыт в серийном производстве для клиентов».

На заезде на 1 километр с хода за рулем болида CАРМА 2 EVOLUTE выступила Анастасия Нифонтова – известная российская авто- и мотогонщица, мастер спорта международного класса по мотоциклетному спорту, кандидат в мастера спорта по автомобильному спорту. Также в заезде на 1 км с места за рулем САРМЫ 2 EVOLUTE выступал один из создателей прототипа — Станислав Лыжин.

В гонке с хода на дистанцию в 1 км САРМА 2 EVOLUTE продемонстрировала максимальную среднюю скорость 186,248 км/ч, что превышает существующий рекорд в классе, составлявший 161,700 км/ч. Во время заезда использовались стандартные шипованные шины Ikon Tyres Nordman 8 от российского производителя Ikon Tyres, специализирующегося на создании зимней резины для сложных климатических условий.

Анастасия Нифонтова смогла реализовать задумку создателей электрического болида – Станислава Лыжина и Анатолия Шубина. Таким образом, САРМА 2 EVOLUTE претендует на победу над рекордом 1977 года в классе А-VIII-2 (специально подготовленные электромобили массой от 500 до 1000 кг), который продержался 47 лет.

Зафиксированные данные будут переданы в Российскую автомобильную федерацию (РАФ) для рассмотрения на Совете по спорту и последующего утверждения рекордов.